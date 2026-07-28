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Cienciano vs. Lanús, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este miércoles desde las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Cienciano vs. Lanús, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
Cienciano vs. Lanús, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

Cienciano y Lanús se enfrentan este miércoles desde las 21.30h en el estadio Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Cienciano viene de perder ante Lanús por 2-0 mientras que Lanús llega de ganar ante Cienciano por 2-0.

Todo lo que hay que saber

  • Cienciano vs. Lanús
  • Hora: las 21.30h
  • Partido correspondiente a la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

El resultado en vivo

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