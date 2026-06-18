Cinco mujeres hicieron historia en la Copa del Mundo 2026, en el partido entre República Checa y Sudáfrica

Una escenario diferente, saludable y que habla de la integración impulsada por la FIFA desde hace algunos años. Las mujeres pisaron con potencia y dejaron una huella muy particular: una terna arbitral femenina estuvo a cargo de un partido de la etapa de grupos de la gran cita y el mundo puso la vista sobre la ciudad de Atlanta, con el duelo entre República Checa y Sudáfrica. Las estadounidenses Tori Penso, como árbitra principal, Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, como asistentes, dejaron sus nombres grabados a fuego.

Tori Penso, nacida en Florida hace 39 años, llega además con una trayectoria consolidada en la élite internacional. La estadounidense dirigió también la final del Mundial femenino de 2023 y ya había arbitrado encuentros de máxima exigencia en competiciones FIFA durante los últimos años. La apuesta de la FIFA por aumentar la presencia femenina en el arbitraje internacional también queda reflejada en la convocatoria de seis mujeres para el Mundial 2026. Completaron el equipo arbitral para este partido Sandra Ramírez (México), como cuarta árbitra y Tatiana Guzmán (Nicaragua), quien se desempeñó como oficial de video.

¡LA PRIMERA TERNA FEMENINA DEL MUNDIAL! 🏆



La estadounidense Tori Penso imparte justicia en Chequia 🆚 Sudáfrica.



Brooke Mayo y Katie Nesbitt, sus asistentes.



En el VAR, la encargada es Tatiana Guzmán. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/6ej81Mvsln — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Entre ellas figuró la mexicana Katia Itzel García, considerada una de las árbitras con mayor proyección del panorama mundial. La mexicana tuvo su debut en el Mundial el 14 de junio último, cuando fue designada como cuarta árbitra en el encuentro entre Países Bajos y Japón por el Grupo F, disputado en Dallas. También estará presente en el partido entre los Estados Unidos y Australia que se disputará este viernes.

Tres estadounidenses

La experiencia de Tori Penso, Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt se conformó por la experiencia de las tres juezas en diferentes competencias internacionales. Penso lleva dirigidos más de 100 partidos. Entre ellos, 66 de la Major League Soccer, playoffs de la MLS Cup e incluso en la Intercontinental de 2024 y en el Mundial de Clubes del año último.

También fue la primera en arbitrar un encuentro de la máxima competición estadounidense. Además, este trío fue el que arbitró la final del Mundial femenino de 2023 entre España e Inglaterra.

Penso, en una entrevista con la FIFA, contó que empezó a arbitrar partidos de fútbol masculinos y femeninos de manera informal cuando tenía apenas 14 años, como una forma de ganar un dinero para sus gastos.

Más tarde estudió publicidad sin dejar el mundo del fútbol. Más tarde, renunció a su trabajo en una agencia de publicidad y se dedicó de pleno al arbitraje. En septiembre de 2020 se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la MLS en más de 20 años.

¡GOL DE SUDÁFRICA! Teboho Mokoena definió muy bien y puso el 1-1 ante República Checa.



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El dato relevante es que Penso cobró un penal a los 35 minutos del segundo tiempo en favor de Sudafrica. Teboho Mokoena tomó la responsabilidad de ejecutar y anotar, de derecha, con un remate cruzado. Así, los africanos sellaron el empate 1 a 1 definitivo, un resultado que les permite seguir soñando con la clasificación para la próxima etapa.

La acción del penal se revisó en el VAR. ¿Qué pasó? Un remate de Thapelo Maseko se desvió en el brazo derecho del número 15 checo, Pavel Sulc, pero la decisión de la jueza no fue inmediata y hubo tensión en el estadio hasta que lo cobró.

Frappart abrió el camino

La presencia femenina en una Copa del Mundo no es algo nuevo, ya que en Qatar 2022, en el encuentro entre Alemania y Costa Rica de la tercera jornada de la etapa de grupos que terminó favorable para los germanos por 4-2, ya tuvo a tres árbitras.

La referí francesa Stephanie Frappart dirigió el partido entre Costa Rica y Alemania en la Copa del Mundo de Qatar 2022 Moises Castillo - AP

La principal fue Stéphanie Frappart, jueza francesa muy experimentada y que ya es una habitual en competiciones francesas, 109 partidos en Ligue 1 e incluso jueza en encuentros de competiciones europeas masculinas. En aquel partido que se disputó el 1 de diciembre de 2022, las asistentes fueron la mexicana Karen Díaz y la brasileña Neuza Back.