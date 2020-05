Claudio Caniggia habló en un fluido inglés con un medio británico donde habló de Messi, Maradona y el Mundial de 1990 Fuente: Archivo - Crédito: AFP

21 de mayo de 2020 • 14:54

El exdelantero argentino Claudio Paul Caniggia concedió una entrevista al medio británico The Longest Forty en la que elogió a su excompañero Diego Maradona y también al crack de Barcelona, Lionel Messi .

Sobre El Diez , Caniggia dijo: "Es el ícono del fútbol y de la copa del mundo. Es como Michael Jordan en el básquet . Para mí, el mejor jugador de la historia". Y recordó la química que tenían ambos en el campo de juego. "Era fácil jugar con él. Desde que empecé en la selección. Cuando yo hacía un movimiento, Diego sabía lo que iba a hacer. Y yo sabía lo que tenía que hacer para que él me pusiera la pelota ahí. Era un líder".

Un usuario que estaba mirando el vivo le preguntó por Messi y Caniggia respondió que: "Es un futbolista grandioso, el más constante que haya visto. Hizo muchísimo en los últimos 10, 12 años. Nunca vi algo así, de mantenerse tantos años. Es fenomenal que los argentinos tengamos a Maradona, Messi y Di Stefano , tres de los cinco o seis mejores jugadores de todas las épocas".

Italia '90, el Mundial que lo colocó en el estrellato

El Pájaro recordó el periplo vivido por el conjunto argentino en el Mundial Italia '90: "Me acuerdo que no empezamos jugando bien. El técnico no encontraba el equipo. Bilardo era un gran entrenador, pero no tenía la mente clara sobre los once contra Camerún (el rival del debut). Tuvimos muchos problemas. Fue una buena experiencia igual. No jugamos bien muchos partidos, pero merecimos llegar a la final".

La semifinal del '90 los italianos hubieran preferido jugarla en Milan. Nápoles era la casa de Maradona Claudio Caniggia

Luego, el nacido en la localidad de Henderson puntualizó en la semifinal disputada ante Italia: "Fue muy desafortunado para ellos porque venían jugando muy bien en Nápoles. Pero ahora tenían que ir a la casa de Maradona. Hubieran preferido jugar ese partido en Milan . Los sacamos de la copa. Ellos tenían que ganar. No robamos nada. El 20% del estadio estaba a favor nuestro y el 80%, hinchaba por Italia".

El cabezazo de Caniggia para empatarle a Italia en 1990

"No podíamos dar tres pases seguidos"

En otro tramo de la conversación, que fue publicada en el Facebook de The Longest Forty , "El hijo del viento" se refirió al partido de los octavos de final frente a Brasil , que terminaría con victoria argentina gracias a un gol suyo : "Todos en Argentina o Brasil me dicen, Cuánta suerte tuvieron en el primer tiempo . No podíamos dar tres pases seguidos. Teníamos la pelota y la perdíamos. Los jugadores de Brasil hicieron un buen primer tiempo, pero no pudieron convertir. Fue muy difícil para ellos porque gastaron mucha energía. Erraron en tres o cuatro situaciones claras. En el segundo tiempo nos dijimos: podemos meter un gol ".

El gol de Caniggia gol a Brasil relatado por Victor Hugo Morales

La amarilla que lo marginó de la final

Finalmente, el exjugador de Boca, River y Roma, entre otros equipos, evocó la final del mundo que no pudo disputar ante Alemania (tenía dos tarjetas amarillas): "Fue muy decepcionante no poder jugarla, pero por mí. Nunca pensé que fuera mi culpa. Toqué la pelota con la mano y creo que el referí hizo el resto. Él sabía que algunos de los jugadores argentinos teníamos tarjeta amarilla. No querían que ganáramos la copa del mundo . Estoy seguro de eso. No podía creer que jugué los seis partidos pero la final no. Fue muy feo, pero tengo que vivir con eso".