La relación entre Claudio Paul “el Pájaro” Caniggia, Mariana Nannis y sus tres hijos se situó en el foco mediático, luego de que la denuncia por violencia de género de la mamá de Axel, Alexander y Charlotte contra el exfutbolista pasara a la Justicia. En medio del distanciamiento familiar, la participante del Bailando 2023 relató cómo se vinculó últimamente con sus papás y reveló si hubo un acercamiento con alguno de ellos.

Luego del descargo que protagonizó Axel Caniggia en las redes sociales, a través del cual defendió al Pájaro de las acusaciones de maltrato y abuso sexual; Melody Luz reveló que el exfutbolista conoció a su nieta Venezia, aunque sin que su pareja Alex lo supiera. Por su parte, Charlotte advirtió que habló con su papá y que ambos tienen que “sanar y resolver sus problemas”. “Tienen enojo e ira, y esos sentimientos no los dejan estar bien con sus hijos”, apuntó.

Charlotte Caniggia participa en el Bailando 2023, conducido por Marcelo Tinelli Prensa América

En el Bailando 2023, Marcelo Tinelli hizo referencia al acercamiento que la modelo protagonizó con su papá y Charlotte dio detalles sobre el vínculo. “Estamos un poco mejor”, advirtió, aunque señaló que el conflicto familiar la mantiene alerta. “Todo se puede mejorar, creo que es parte de las familias. Solo hay que ponerle ganas y tiempo”, sostuvo.

Con respecto a Mariana Nannis, la participante del certamen contó que no mantuvo contacto por el momento. “Todavía no. Y, con papá, no está todo de maravilla, pero a veces le mando un ‘hola, papá, ¿cómo estás?’. Cordial, tampoco un ‘che, venite a casa’”, relató.

Charlotte Caniggia: “Soy la hija, no me pongo de parte de nadie”

Durante la emisión del programa del Bailando 2023, conducido por Marcelo Tinelli, Ángel de Brito destacó que la participante del certamen aseguró en varias ocasiones que sus papás no se comunicaban con ella. “El papá ahora se comunicó y lo bancaron”, advirtió el presentador.

Al instante, Charlotte Caniggia respondió contundente: “No. Yo no me pongo de parte de nadie. Soy la hija y no voy a tomar partido ni por la madre ni por el padre, en cuestiones de adultos”, expresó. Y señaló: “Es muy triste lo que pasa”.

Acerca de si la modelo se mantuvo en una posición de intermediaria, Charlotte subrayó: “No es muy fácil mi papel. Ya está, no sé qué hacer más”. En tanto, contó que el conflicto familiar comenzó cuando se separaron y, en ese momento, tomaron distancia con sus tres hijos y no les volvieron a dirigir la palabra. “Yo hace años que estoy en esta posición, no es algo de ahora. Es normal para mí”, añadió.

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis son papás de Axel, Alexander y Charlotte

Y expresó su nostalgia ante el distanciamiento con ambos. “Extraño a mi mamá y a mi papá. Quiero abrazarlos, charlar con ellos, tomar un café... Pero, bueno, quizá mi vida es así y tengo que aceptarla”, aseveró. Y cerró: “Quizás no me pasa o quizás, en un par de años, me pase que mis papás se acerquen a mí y quieran compartir momentos conmigo. Yo estoy abierta. Pero tampoco voy a estar siguiéndolos todo el tiempo, exigiendo que me amen o que me llamen. Es medio cansador”.