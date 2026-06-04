Claudio Ubeda habló por primera vez como ex DT de Boca: del “queríamos seguir” a su relación con Riquelme

Claudio Ubeda fue despedido de Boca el lunes pasado. Tenía contrato hasta fin de año pero la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tomó la decisión para poder ganar tiempo en conseguir un reemplazante, ya que el plantel xeneize está citado para comenzar la pretemporada el 18 de junio. Este jueves el ex DT rompió el silencio, dejando diferentes sensaciones de lo que fue su paso por la entidad de la Ribera.

Primero comentó cómo se enteró de que la dirigencia había decidido dar un golpe de timón en la conducción del equipo: “Con el Chelo (Delgado) tuvimos una charla muy buena, nuestra relación con los jugadores fue extraordinaria, resolvimos cosas de manera interna que no pasase nada hacia afuera y tiene un valor agregado. El Chelo me dijo que quería reunirse conmigo para decirme las cosas cara a cara, me dio los argumentos por los cuales entendía que nosotros no íbamos a seguir. Reconozco un agradecimiento a nosotros por el proceso que vivimos, sin conflictos internos en el Mundo Boca”, dijo en declaraciones a Radio La Red.

Sobre cómo tomó la noticia, Ubeda sostuvo: “Nos duele porque sabíamos que teníamos muchas posibilidades y condiciones para seguir avanzando, pero en el mundo Boca es el resultado, sabemos que necesita ganar, entendemos cómo es la regla del juego y es lógico que sea así. Queríamos seguir, los resultados finales taparon lo bueno que pasó durante el año”.

Ubeda deja la Bombonera en la noche en la que Boca fue eliminado por Huracán del torneo Apertura 2025 Marcelo Endelli - Getty Images South America

¿Y la relación con Riquelme? “Con Riquelme hablábamos. No mucho, lo suficiente del equipo. Hablamos de lo que él veía, lo que yo veía. Nunca me impuso que tenía que jugar uno o el otro. La decisión siempre fue de Miguel (Russo) y después mía hasta el último partido. Tengo plena y absoluta tranquilidad que las decisiones las tomaba yo. Me generaba remordimiento estar como DT de Boca gracias a Miguel; querría tenerlo a mi lado para agradecerle.

Le preguntaron si fue un “fracaso” su ciclo al frente de Boca, y Ubeda respondió: “Fracasar es cuando uno no intenta, y nosotros intentamos hasta el final. Si hacemos un desarrollo del año desde que estuvimos con Miguel (Russo), tuvimos un proceso de adaptación y luego cuando tomamos el equipo nosotros (tras el fallecimiento del entrenador principal), hubo un punto de inflexión ante Lanús, que el equipo mostró cosas buenas dentro de la cancha. Fueron 14 partidos sin perder, ganamos dos clásicos, el primero ante River significó la clasificación a la Copa Libertadores y en la Tabla Anual estamos en zona de la próxima Copa Libertadores. Entiendo que en Boca no alcanza con eso, exige ganar permanentemente, pero en el análisis global hay que tener en cuenta, lamentablemente te quedás con la foto final y es entendible que la gente se enoje porque no pasamos de fase en la Copa Libertadores, lógico que eso pase”.

Cómo se llevó con las críticas: “Entiendo que muchas veces la prensa habla de todo lo malo de Boca, pero hay un montón de cosas buenas puertas adentro que no muchas veces se dicen, pero que hay que decirlas. En Boca Predio es otro mundo, la relación con los entrenamientos”.

Claudio Ubeda y Leandro Paredes, durante el partido ante Universidad Catolica que significó la eliminación de Boca de la Copa Libertadores JUAN MABROMATA - AFP

¿Qué pasó con Edinson Cavani? ¿Por qué lo pudo tener tan poco tiempo disponible?. De eso también habló el exentrenador xeneize: “Edinson (Cavani) viene haciendo el intento hace seis meses de poder estar, pero en una parte del cuerpo que no te da la chance de especular, la columna no te da la chance de decir ‘estoy para jugar’, más en una posición donde los centrales te golpean todo el partido. Ahora está en esta etapa de una nueva cirugía para hacerse una limpieza. Hubo un momento, antes de Cruzeiro, que como hizo 15/20 minutos de futbol, creía que podía estar, pero queríamos que completara una semana completa. Merece respeto por lo que implica su nombre, vive pensando en estar bien”.

Cuando le consultaron por la aparición de Tomás Aranda, comentó: “Con Aranda no es que yo fui un visionario y me puse las 24 horas del día a ver todos los jugadores: vino Soñora y me dijo que vea a este y a este... no es una casualidad. Tiene técnica, inteligencia para jugar, capacidad física. Es un chico con grandes condiciones”.

También se refirió a cómo fue su relación con Leandro Paredes, capitán xeneize: “Tenerlo a Paredes como capitán ayudó muchísimo, es un ejemplo a seguir como jugador. Sabía que le había molestado el músculo, le dije que tenga cuidado en el último partido de la Copa y me dijo que jugaba igual, que era una molestia nada más. Le pregunté todo el tiempo cómo estaba cuando nos cruzábamos la mirada. Para mí me enseña la responsabilidad de un capitán de no abandonar el barco en la situación que estábamos, de querer estar siempre".

El Chango Zeballos ante Racing, el día que Ubeda lo sacó y el hincha lo criticó: la Academia eliminó a Boca del Clausura 2025, también en la Bombonera Manuel Cortina

Y agregó: “Con Paredes hablamos todo el tiempo, me preguntaba si me había llamado el club, fue el día previo a la citación del Chelo, y yo le consultaba sobre su lesión que me quedé preocupado. Después le comuniqué lo que había hablado con Delgado y le dije que se lo haga extensivo a todo el plantel porque no pude despedirme de todos, en el Predio quedaron Battaglia, Marchesin, Cavani, con ellos sí pude hablar. Zeballos me mandó un mensaje, me dijo palabras que fui un “segundo padre”, agradeciéndome cómo lo protegí y las posibilidades que tuvo".

Justamente sacar a Zeballos contra Racing, el día que Boca quedó eliminado del torneo Clausura 2025, fue una de las principales críticas que recibió Ubeda durante su gestión en la Ribera. ¿Qué dijo al respecto? “Sobre el cambio de Zeballos, yo percibía que estaba muy cansado y que necesitaba un recambio, porque se lo veía, necesitábamos a alguien fresco en ese momento. No lo iba a sacar porque estaba jugando mal. Se creó un morbo por el rival que estábamos jugando, que era Racing. Yo lo que más quería era ganar ese partido como sea, pero sabemos cómo es nuestro folclore cuando pasan este tipo de cosas”.