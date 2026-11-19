El encuentro entre Cobresal y Audax Italiano correspondiente a la jornada 28 de la Primera División Chile se disputará este viernes 20 de noviembre a las 18.00 h en el Estadio El Cobre, ubicado en la ciudad de El Salvador.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en sus presentaciones anteriores. Cobresal viene de perder 2-1 ante Universidad de Chile, mientras que Audax Italiano arriba tras haber sido derrotado por la mínima diferencia, 1-0, frente a Coquimbo Unido.

Números que anticipan el duelo

El duelo en El Salvador representa una oportunidad crítica para ambos equipos de recuperar terreno en la parte final del certamen. Considerando los antecedentes inmediatos de resultados adversos, la solidez defensiva y la capacidad de reacción en el Estadio El Cobre serán los factores determinantes para inclinar la balanza en este enfrentamiento.

Lo que está en juego

Con la recta final del campeonato en disputa, sumar de a tres es fundamental para Cobresal y Audax Italiano. El resultado de este enfrentamiento directo será clave para las aspiraciones de ambos clubes de escalar posiciones en la tabla y mejorar su situación en la recta final de la temporada 2026.