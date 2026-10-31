Cobresal vs. Everton de Viña del Mar, Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Cobresal y Everton de Viña del Mar correspondiente a la jornada 26 del torneo se disputará este domingo 1 de noviembre a las 15.00 h en el Estadio El Cobre, ubicado en la ciudad de El Salvador.

El momento de los equipos

Cobresal llega a este compromiso tras haber registrado un empate 1-1 frente a O'Higgins en su presentación previa. Por su parte, Everton de Viña del Mar arriba a El Salvador con la necesidad de recuperarse luego de perder 4-1 ante la Universidad de Chile en la fecha pasada.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán mejorar su desempeño en el tramo final del torneo. Mientras que el equipo local intentará aprovechar la localía en la altura para imponer sus condiciones, la visita intentará dejar atrás la goleada recibida para sumar puntos fundamentales en el certamen.

Lo que está en juego

El resultado del partido es clave para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla de posiciones de la Primera División Chile, donde cada unidad sumada en esta instancia avanzada del campeonato resulta decisiva para definir sus lugares finales en la clasificación.