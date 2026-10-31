Cobresal vs. Everton de Viña del Mar, Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Cobresal recibe a Everton de Viña del Mar en la jornada 26 de la Primera División Chile; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Cobresal y Everton de Viña del Mar correspondiente a la jornada 26 del torneo se disputará este domingo 1 de noviembre a las 15.00 h en el Estadio El Cobre, ubicado en la ciudad de El Salvador.
El momento de los equipos
Cobresal llega a este compromiso tras haber registrado un empate 1-1 frente a O'Higgins en su presentación previa. Por su parte, Everton de Viña del Mar arriba a El Salvador con la necesidad de recuperarse luego de perder 4-1 ante la Universidad de Chile en la fecha pasada.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos buscarán mejorar su desempeño en el tramo final del torneo. Mientras que el equipo local intentará aprovechar la localía en la altura para imponer sus condiciones, la visita intentará dejar atrás la goleada recibida para sumar puntos fundamentales en el certamen.
Lo que está en juego
El resultado del partido es clave para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla de posiciones de la Primera División Chile, donde cada unidad sumada en esta instancia avanzada del campeonato resulta decisiva para definir sus lugares finales en la clasificación.
- 1
La pregunta de Tapia, el voto de River y el apoyo de Estudiantes en una pelea cada vez más abierta con la AFA
- 2
Ganó la Champions League con Lionel Messi, sufrió depresión durante cuatro años y terminó como vendedor de ropa
- 3
San Martín de Formosa, el club que recibe millones del gobierno provincial, ascendió a la Primera Nacional
- 4
Carlos Tevez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme “van a jugar” en su partido despedida