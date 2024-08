Colo Colo, el próximo rival de River: el eje histórico Vidal - Isla, la “revolución Almirón” y el hipnótico “Pelukenbauer”

Escuchar

River no tendrá un viaje de placer a Santiago de Chile para jugar por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Colo Colo espera agazapado al equipo millonario. Lo hace con un entrenador argentino, Jorge Almirón, que domina a la perfección el manual de los partidos internacionales: fue subcampeón de este torneo con Lanús (2017) y Boca, el año pasado. Tiene en su plantel a dos históricos integrantes de la generación dorada del fútbol trasandino, como Mauricio Isla (ex Independiente, 36 años) y el Rey Arturo Vidal (37), cuyo currículum incluye pasos por Juventus, Bayern Munich, Barcelona, Inter de Milán y Bayer Leverkusen. A ellos se le suma la sangre joven de Lucas Cepeda (22), autor de un golazo de zurda desde 30 metros ante Junior, en Barranquilla y a quien ya piden para la selección.

Del otro lado de la cordillera hablan de la “Almironeta” para referirse al equipo albo, que pese a sacrificar los primeros partidos del torneo local por priorizar la fase preliminar de la Copa Libertadores marcha segundo, a cuatro puntos de Universidad de Chile y con un encuentro menos. El periplo internacional de Colo Colo incluyó una serie con Godoy Cruz, otro de los equipos alguna vez dirigido por Almirón. La llave se resolvió en Santiago de Chile con un gol de Marcos Bolados, que juega de extremo izquierdo. De 9 jugó Carlos Palacios, objeto de deseo de Boca desde hace varios mercados de pases. Pero ni Palacios ni Guillermo Paiva, los dos centrodelanteros del equipo por entonces, resolvían las jugadas que sus compañeros creaban. Su goleador en el campeonato trasandino es Damián Pizarro con 5 tantos, que ni siquiera integra el plantel: a comienzos de julio fue transferido a Udinese en 3,5 millones de euros.

Jorge Almirón, entrenador de Colo Colo, de Chile Fernando Vergara - AP

Colo Colo, también millonario

Almirón está acostumbrado a las vicisitudes del mercado de pases. Pidió un 9 que le garantice goles, el déficit del equipo. Y los responsables de Blanco y Negro, la empresa que rige los destinos del fútbol del club, le respondieron. Pagaron US$ 1,8 millones por Javier Correa, el máximo artillero del fútbol argentino con la camiseta de Estudiantes de La Plata. El delantero hizo las valijas y emigró al otro lado de la cordillera. Aún no convirtió, pero ahora, al menos, el equipo tiene una referencia ofensiva en quien apoyarse, como le gusta al DT.

“No puede pasarse por alto el factor Almirón: la dirigencia lo contrató para dar un paso adelante a nivel internacional”, evalúa ante LA NACION el periodista Alejandro Cisternas, editor de Deportes del diario El Mercurio. “Era necesario tener un entrenador del nivel de Almirón al que, como ha demostrado, no le pesaría el desafío de dirigir a Colo Colo. El equipo ha sabido jugar la Libertadores: ha sabido adaptarse a los momentos que ha tenido en la fase de grupos. Y Vidal ha sido un factor de liderazgo importante con su experiencia: llegó y dijo que quería la Libertadores, que venía a ganar títulos internacionales”, recuerda Cisternas. Y postula: “Que en los cuartos de final le haya tocado Junior fue un buen sorteo: es un rival obviamente duro y no hay equipos fáciles a nivel internacional, pero te permite competir; te permite sabe que la llave estaba 50-50. Porque ahora me parece que el favoritismo claramente es de River”.

Esteban Pavez y Arturo Vidal festejan la clasificación de Colo Colo a cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Junior de Barranquilla Fernando Vergara - AP

La Copa Libertadores ya dejó en la tesorería del club chileno casi 7,4 millones de dólares: 1,1 millón por los partidos de las fases preliminares, 330 mil por cada encuentro de la etapa de grupos, 1,2 millones por octavos de final y otros 1,7 millones por clasificarse a cuartos. Pero Colo Colo también tiene egresos millonarios: el diario La Tercera reportó que el cuerpo técnico encabezado por Almirón significa 1,6 millones de dólares al año, unos 400 mil billetes estadounidenses más que el salario que recibía Gustavo Quinteros (hoy en Vélez), su antecesor en el cargo. No bien firmó por dos temporadas, el DT argentino recibió los primeros elogios del presidente de Blanco y Negro, la gerenciadora del Cacique: “Es uno de los mejores DT que llegaron al club en la historia”, dijo Alfredo Stöhwing. Y añadió: “Viene de dirigir a un equipo que recién jugó la final de la Copa Libertadores. Creemos que puede hacer una gran labor y eso es lo que esperamos”.

Un cambio de cultura

Un informe del periódico La Tercera detalló “la revolución Almirón” en Santiago de Chile. “Es (una) máquina”, lo elogió Vidal tras saber que sería su DT en la capital chilena. Nunca antes se había puesto a las órdenes del argentino, pero sabía de su trayectoria. Después de todo, el “King” trasandino nunca ocultó su simpatía por Boca, el club del que proviene el entrenador. “El profe Almirón es muy detallista en la Copa Libertadores. Nos ha dado tips que antes nunca me había tocado escuchar de un entrenador. Eso es muy importante. Sabe jugar este tipo de partidos. Nos da detalles importantes para nosotros”, señaló por su parte Esteban Pavez, uno de los capitanes del equipo.

Tras el triunfo en Barranquilla que depositó al Cacique en octavos de final de la Libertadores, Pavez amplió: “Estamos haciendo bien la cosas, tenemos mucho que antes no teníamos. Hemos ido sumando detalles para lograr objetivos. Tenemos nutricionista, viajó un chef, un guardia antes para ver toda la logística. Es muy importante y antes no se hacía. Estamos siendo un club cada vez más profesional. Ojalá todos los equipos lo puedan hacer”, valoró.

El festejo de Jorge Almirón, entrenador argentino de Colo Colo Fernando Vergara - AP

“Almirón está en todos los detalles. El cuerpo técnico, también. En todos los detalles, en todos los momentos. Intentan que todos seamos mejores, día a día. Obviamente, repito, a veces sale la idea, a veces no, pero nos marcan todo antes de los partidos, de cómo tiene que ser, de cómo tenemos que atacar y defender”, señaló por su parte el defensor argentino Emiliano Amor, citado por La Tercera. Y contó parte del manual del entrenador: “Cuando se nos vienen a meter atrás cuesta meter los pases filtrados, hilar las triangulaciones que tiene la idea del técnico, pero estamos haciéndolo de buena manera”. Un dato estadístico refleja esta postura del próximo rival de River: es el equipo con mayor porcentaje de posesión (65%) en el torneo chileno. Y el que más pases intenta. Además de Amor y Correa, el equipo chileno también cuenta con otros cuatro argentinos: Ramiro González, Leonardo Gil, Gonzalo Castellani y Matías Moya.

“Pelukenbauer” y el nuevo Roberto Carlos

Colo Colo se ganó su lugar entre los mejores ocho equipos del continente con sufrimiento. Pasó la fase de grupos haciendo equilibrio: apenas sumó seis puntos tras convivir en el mismo grupo con Fluminense, el actual monarca sudamericano. Un gol de Cepeda en Santiago ante los paraguayos de Cerro Porteño en tiempo adicional le dio el pasaje a los octavos de final gracias al ¡cuarto criterio! de desempate: los tantos como visitante. Más tarde, el sorteo le dio una mano: en lugar de tocarle una potencia continental, las bolillas le depararon un viaje a Barranquilla para definir su suerte con Junior, el histórico equipo del Pibe Valderrama, de Teófilo Gutiérrez y -más acá en el tiempo- de Carlos Bacca. Cepeda, otra vez, fue decisivo: al término del primer tiempo del partido de vuelta, sacó un zurdazo desde 30 metros que resultó inatajable para Santiago Mele, el arquero uruguayo -ex Unión de Santa Fe- del equipo colombiano. “No es Cepeda, es Roberto Carlos. Increíble, amigo”, lo felicitó su compañero Isla en redes sociales. “Crack, mi niño”, lo bendijo Vidal. Carrilero izquierdo de 22 años. se formó en Santiago Wanderers, con el que firmó su primer contrato hace tres años. Y, pedido por Almirón, recaló en el Cacique tras el preolímpico de Venezuela. Los albos pagaron medio millón de dólares por la mitad del pase y lo firmaron por tres temporadas. El 3-1 global contra los colombianos quedó en la historia: fue la primera vez que el Cacique superó una instancia eliminatoria de Libertadores ganando los dos encuentros (1-0 en Santiago y 2-1 en Barranquilla).

¡PERO QUÉ GOLAZO DE COLO COLO! Zurdazo infernal de Cepeda desde lejos para marcar el 1-0 del Cacique vs. Junior.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/2Xri5fVo79 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 21, 2024

Apenas 20 partidos, siete goles y dos asistencias con la camiseta blanca bastaron para que haya quienes pidan a Cepeda para la selección chilena, que el próximo 5 de septiembre jugará en el Monumental contra la Argentina por las Eliminatorias. “Cepeda tiene la personalidad y el carácter que tienen Echeverría, Loyola y Pizarro. Puede llegar y jugar de igual a igual con cualquiera sin ningún problema”, dijo Gonzalo Jara, otro integrante de la generación dorada del fútbol chileno en declaraciones a TNT Sports. “Estamos representando a todo Chile. Yo creo que todos los equipos y todas las hinchadas nos están apoyando porque es lindo cuando un equipo representa al país, y lo estamos haciendo de muy buena manera”, analizó Cepeda tras su consagratoria actuación -y su golazo- en Colombia. River tendrá que cuidarse de sus gambetas y de sus remates de larga distancia.

Otro nombre propio de este presente exitoso de Colo Colo es el defensor uruguayo Maximiliano Falcón (27 años). Formado en Rentistas, de su país, registra pasos por la selección charrúa y llegó a la capital chilena en 2020. Su cabellera tupida hace que lo llamen “Peluca”. Aunque debido a su capacidad para salir jugando con la pelota dominada la Conmebol lo bautizó “Pelukenbauer”, una mezcla de “Peluca” con “Beckenbauer”, el mítico futbolista alemán fallecido a comienzos de año. En un par de videos oficiales de la confederación sudamericana se muestran jugadas de Falcón ante Junior, y el nuevo sobrenombre. El uruguayo fue uno de los mejores en los dos partidos ante el equipo colombiano, compartiendo la zaga central con el argentino Amor. “Nos merecíamos esto, más allá que hicimos seis puntos en fase de grupos. El equipo ha demostrado valentía. Fue un partido duro por el clima y lo físico”, dijo Falcón en TNT Sports tras el triunfo y la clasificación en Colombia, que incluyó un gol suyo para el 2-1 final.

¡EL CACIQUE ACARICIA LA CLASIFICACIÓN! Maximiliano Falcón aprovechó el rebote y marcó el 2-1 de Colo Colo ante Junior.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/mjmJlcd6f6 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 21, 2024

A diferencia de River, que comenzó la Libertadores en la fase de grupos, Colo Colo llega a cuartos de final con el cuentakilómetros mucho más usado. Sumó kilómetros y partidos desde las primeras instancias, en las que pasó a Godoy Cruz y Trinidense (Paraguay). Y puede hacer de ese trajín, una virtud: en estos meses asimiló la idea de Almirón y sus futbolistas saben de memoria lo que quiere su entrenador. El equipo argentino, en cambio, recién comienza a completar horas de vuelo con Marcelo Gallardo.