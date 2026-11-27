El encuentro entre Colo-Colo y La Serena correspondiente a la jornada 29 del campeonato se disputará este sábado 28 de noviembre a las 20.30 h en el Estadio Monumental David Arellano, ubicado en la ciudad de Santiago.

El momento de los equipos

Colo-Colo afronta este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria contundente por 3-0 frente a Universidad Católica en su última presentación. Por su parte, La Serena también llega con una dinámica positiva tras imponerse 2-1 ante Deportes Limache en su duelo previo.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con un presente favorable tras sumar de a tres en la fecha pasada. El rendimiento en esta recta final del torneo será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro es vital para las pretensiones de cada club en la recta final de la temporada. Mientras Colo-Colo busca consolidar su posición aprovechando su localía, La Serena intentará dar el golpe fuera de casa para seguir escalando posiciones en la clasificación del torneo.