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Colo-Colo vs. Universidad de Concepción, Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

Colo-Colo recibe a Universidad de Concepción en la jornada 26 de la Primera División Chile; todo lo que hay que saber antes del partido

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Colo-Colo vs. Universidad de Concepción, Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online
Colo-Colo vs. Universidad de Concepción, Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Colo-Colo y Universidad de Concepción correspondiente a la fecha 26 de la Primera División Chile se disputará este viernes 30 de octubre a las 19.00 h en el Estadio Monumental David Arellano, ubicado en Santiago.

El momento de los equipos

Colo-Colo llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Palestino en su presentación anterior, buscando reencontrarse con la victoria en condición de local. Por su parte, Universidad de Concepción arriba al Monumental con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído por 1-0 ante Deportes Limache en la última jornada.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos se encuentran en instancias decisivas de la temporada y la estadística reciente marca un contraste en sus estados anímicos: mientras que el local intentará hacer valer la localía para consolidar su posición, la visita precisa sumar de a tres fuera de casa para escalar posiciones en la tabla de un torneo que transita su etapa definitiva.

Lo que está en juego

Para Colo-Colo, los tres puntos son fundamentales para mantenerse en la parte alta de la clasificación. En tanto, Universidad de Concepción busca imperiosamente un triunfo que le permita salir de la irregularidad y recuperar terreno en la tabla general de la Primera División Chile.

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