Colombia perdió ante la Argentina por las Eliminatorias y la prensa cafetera fue muy dura con el equipo

El sufrimiento de Colombia se agudizó en las Eliminatorias, después de la derrota por 1 a 0 ante la Argentina en Córdoba. El equipo cafetero ya lleva siete partidos sin convertir y sigue retrocediendo en la tabla de posiciones: ahora quedó séptimo, con apenas 17 unidades y a cuatro del repechaje. Sin embargo, tiene el fixture más fácil de los diez conjuntos en las dos últimas fechas: Bolivia como local y Venezuela de visitante.

De todas maneras, la prensa colombiana es implacable con el equipo de Reinaldo Rueda, que solo presionó sobre el final del partido, aun con la necesidad de triunfar en el estadio Mario Kempes. Los conceptos del staff de RCN Radio Cadena Básica fueron elocuentes. Cuando Lautaro Martínez convirtió a los 29 minutos del primer tiempo, los comentarios resultaron lapidarios: “Es un partido de la década del ‘70, cuando Colombia iba a visitar a Argentina y rezaba para que no lo llenaran (de goles). Colombia mirando jugar a Argentina. Ni siquiera puedo decir que es desconocido el primer tiempo de Colombia, sino que es vergonzoso. Faltan 60 minutos, pero no sé de dónde puede llegar una reacción”.

Una vez que concluyó el encuentro, se escuchó: “Agua al cuello: habrá que sumar, restar y depender el milagro de la numerología. Son siete partidos sin relatar un gol, y eso para un narrador es muy triste. La selección de Colombia es un estado de ánimo, en un país de blancos y negros, cada vez menos alegres, cada vez más tristes y amargados. Pacho Maturana decía que ‘se juega como se vive’ y Colombia está jugando como vivimos en nuestro país”.

Para completar los comentarios, los periodistas de RCN Radio apuntaron: “Lo que vemos en la cancha es lamentable, mientras que Argentina festeja con pirotecnia aquí en Córdoba y su invicto se alarga. Ellos juegan cada vez más lindo, pusieron a los suplentes y nos superaron. Este equipo está muerto en vida en lo anímico, en lo futbolístico. Está liquidado y derrotado. Ver que Argentina armó un colectivo en dos años y nosotros nos desarmamos es algo triste. Pero es increíble que Colombia esté vivo, porque los números lo dicen: vienen Bolivia a Barranquilla y Venezuela de visitante”.

También en los portales colombianos quedó retratada la desazón. El diario El Tiempo apuntó: “Colombia, sin alma, prácticamente selló su eliminación del Mundial de Qatar”. Y agregó, con tono categórico: En la práctica, el equipo que comenzó la eliminatoria con Carlos Queiroz, que tuvo un punto de quiebre con dos goleadas en contra y que remató con Reinaldo Rueda, se despidió de la Copa del Mundo, con una derrota contra Argentina por 1-0, en un partido en el que le faltó ambición y solamente tuvo una opción de gol. Más de lo mismo”.

El sitio Fútbol Red dejó de lado cualquier tipo de esperanzas: “¡No te vistas, no vas! Inofensiva Colombia mata ilusión de ir a Qatar”. Y fue muy duro: “No hay mañana. En serio no. Con esta Selección Colombia confusa, carente de rebeldía, inofensiva hasta la desesperación y mal orientada, no hay otro rumbo que el adiós en esta Eliminatoria al Mundial de Qatar 2022″. El Espectador de Medellín comparó otros períodos en los que también Colombia vivió la frustración de no llegar al Mundial: “No es 2001, tampoco 2005. Y menos 2009. Era otra generación, otros intérpretes. Y, por su puesto, otras aspiraciones. Pero el mismo resultado: lejos de la Copa del Mundo. En el peor partido de toda la era Rueda, Colombia cayó 1-0 ante Argentina y quedó prácticamente eliminada de la Copa del Mundo. Solo le queda luchar por el quinto puesto del Repechaje”.

En tanto, El País de Cali calificó duramente a la serie sin goles: “La Selección Colombia cayó en su visita ante Argentina y se aleja del sueño Qatar 2022″. Y sostuvo: “La Selección Colombia alargó su aterradora racha negativa en las Eliminatorias sudamericanas (siete partidos sin ganar y sin marcar un solo gol) y resignó prácticamente sus posibilidades de clasificar al Mundial de Qatar 2022, tras asistir a las dos últimas citas de Brasil 2014 y Rusia 2018″. Por su parte, el Periódico Deportivo escribió: “Decepcionante nivel de Colombia contra Argentina lo deja fuera de Qatar y sin Repechaje”. Y La Nación de Colombia se aferró también a estadísticas desoladoras: “Con solo tres partidos ganados es muy difícil ir al Mundial. La Selección Colombia hoy muestra una de sus peores caras en la Eliminatorias”.

El entrenador de Colombia, Reinaldo Rueda, durante el partido con Argentina JUAN MABROMATA - AFP

El DT colombiano se sostiene

Reinaldo Rueda todavía cree que no está todo perdido para la selección de Colombia: “Estamos con la motivación y disposición de cumplir hasta último minuto. Se alejó pero no estamos muertos todavía. Indudablemente es remoto y se tienen que dar otro tipo de resultados, no nos podemos autoengañar. A veces se ha logrado clasificar en el último segundo de la última jornada o por un punto o un gol, esperemos que podamos cumplir. Ahora toca rodear a los muchachos y apoyar este mes de trabajo, y ojalá sumar esos seis puntos que nos podrían acercar a clasificarnos” , mencionó en la conferencia de prensa posterior al partido.

En cuanto a la falta de fuego de los delanteros, comentó: “No hay ninguna respuesta, falta el gol. Después de estos resultados quizá se pueda decir que no se han creado opciones, pero sí se han creado. Ante un rival como Argentina, que tenía jugadores que se estaban jugando su puesto y tenían la oportunidad de mostrarse, se hizo intenso el juego. No tuvimos la eficacia y estos son partidos muy cerrados, más ante Argentina. Faltó eso, el gol”. Finalmente, lanzó su mensaje para las dos últimas fechas de Eliminatorias: “Esto no ha terminado y debemos responder hasta el final. Se alejaron mucho las posibilidades por los resultados que lograron nuestros rivales en la tabla, pero hasta el momento no se ha terminado”.