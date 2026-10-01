Colombia vs. Paraguay por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Colombia y Paraguay, correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional 2026, se disputará este viernes 2 de octubre a las 21.00 h en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, New Jersey.

El momento de los equipos

Colombia llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 en su reciente presentación frente a México. Por su parte, Paraguay arriba con el ánimo en alza luego de haber logrado una victoria por 2-0 ante Bolivia en su último encuentro.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados buscarán ajustar piezas en este ensayo internacional. Mientras que el conjunto colombiano intentará retomar la senda del triunfo tras su empate, el elenco paraguayo intentará estirar su racha positiva tras el buen resultado conseguido ante el seleccionado boliviano.

Lo que está en juego

Al tratarse de un amistoso internacional, el resultado representa una oportunidad clave para que ambos cuerpos técnicos evalúen rendimientos y prueben alternativas tácticas de cara a las próximas competencias oficiales que afrontarán en la temporada 2026.