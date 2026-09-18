Colorado Rapids vs. Seattle Sounders FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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Colorado Rapids recibe a Seattle Sounders FC en la jornada 27 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Colorado Rapids y Seattle Sounders FC correspondiente a la fecha 27 de la MLS se disputará este sábado 19 de septiembre a las 22.30 h en el Dick's Sporting Goods Park, ubicado en Commerce City, Colorado.
El momento de los equipos
Colorado Rapids llega a este enfrentamiento con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 frente a CF Montréal en su último compromiso. Por su parte, Seattle Sounders FC arriba a este duelo luego de igualar 1-1 ante LA Galaxy en su reciente presentación.
Números que anticipan el duelo
Ambos equipos buscan consolidar su funcionamiento en este tramo de la temporada. Mientras el conjunto local intentará hacer valer su localía tras el triunfo ajustado ante Montréal, el equipo visitante buscará reencontrarse con la victoria tras la paridad conseguida fuera de casa contra el Galaxy.
Lo que está en juego
Este partido resulta fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos en la Conferencia. Sumar de a tres es vital para Colorado Rapids en su búsqueda por escalar posiciones, mientras que Seattle Sounders FC necesita capitalizar puntos fuera de casa para mantener su regularidad en la tabla de posiciones de la liga.
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