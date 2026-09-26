Columbus Crew vs. Inter Miami CF, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Columbus Crew e Inter Miami CF correspondiente a la jornada 28 de la MLS se disputará este domingo 27 de septiembre a las 20.00 h en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, ubicado en Columbus, Ohio.

El presente de ambos equipos

El conjunto local, Columbus Crew, llega con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a CF Montréal en su compromiso más reciente. Por el lado del visitante, Inter Miami CF llega a este duelo tras haber igualado 2-2 ante San Diego en su última presentación, buscando recuperar la senda del triunfo en condición de visitante.

Estadísticas y antecedentes

Ambos equipos se miden en un tramo decisivo de la temporada regular, donde la consistencia de resultados comienza a definir las aspiraciones en la tabla de posiciones de la MLS. Los antecedentes recientes marcan una tendencia positiva para el equipo de Columbus, que intentará aprovechar la localía para imponer su estilo de juego frente al equipo de Miami.

Lo que está en juego

Para Columbus Crew, el partido representa una oportunidad fundamental para consolidar su posición en la tabla tras su último triunfo. Inter Miami CF, por su parte, necesita sumar de a tres para mejorar su registro tras el empate de la fecha pasada y escalar posiciones en la clasificación del certamen.