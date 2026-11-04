Como alcanzó dos récords en su primera Champions League y se lució Nico Paz, con un sentido homenaje a Jesús de Miguel

La jornada de la Champions League vivió un momento que quedará junto a todas las marcas y récords posibles a lo largo de sus 71 competencias disputadas hasta aquí. Como, el equipo italiano que sorprendió en la Serie A la última temporada, ahora asombra al mundo entero.

En su visita a Lens no tuvo piedad y le dio una paliza 9 a 1 al conjunto francés. De esta manera igualó las dos máximas diferencias de resultado en la competencia y también equiparó a un poderoso en la mayor cantidad de tantos convertidos en un partido. El argentino Nicolás Paz fue una de las figuras y emocionó con su homenaje a Jesús de Miguel, fallecido futbolista de Tenerife.

En la previa del duelo disputado en el Stade Bollaert-Delelis, de Lens, no parecía haber tanta diferencia entre un equipo y otro. Los franceses llegaban a este partido con una victoria y dos caídas, mientras que los italianos arribaban con dos triunfos y una derrota. Sin embargo, la desigualdad fue abismal.

Nico Paz marcó el tercero para Como, que golea a Lens Jean-Francois Badias - AP

A los siete minutos, Anastasios Douvikas convirtió el primer tanto del partido. A los 32 estableció el 2 a 0 en lo que iba a ser su noche de ensueño. A los 40 apareció Nico Paz. Tras un contraataque, el argentino llegó por la derecha y con un zurdazo potente estableció el 3 a 0 con el que se iba a cerrar la primera parte. Fue el gol número 13 en la temporada para el futbolista que está en la lista de Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA de la Argentina.

Pero la celebración de Paz tuvo su momento de emoción. El jugador de 22 años corrió hasta el banco y recibió una remera. La elevó y en la misma podía verse la frase “Descansa en paz” acompañada de una foto de Jesús de Miguel, futbolista de Tenerife que perdió la vida este martes tras un choque durante un partido de fútbol en España. Paz nació en Santa Cruz de Tenerife y es hijo de Pablo Paz, que jugó en el club entre 1997 y 2002, justo en el año que el que nació el jugador de Como.

Para el inicio de la segunda parte, al minuto, nomás, el 10 jugó una pared con Lucas da Cunha y lo habilitó para el 4 a 0. El público de Lens ya se mostraba muy resignado. Mucho más cuando llegó el quinto, a los ocho, por parte del alemán Marc-Oliver Kempf. En el sexto, con otra gran asistencia de Nico Paz (llegó a ocho en la temporada), fue otra vez del griego Anastasios Douvikas, que puso el 6 a 0 a los 12 y marcó su triplete.

Nico Paz marcó el tercero para Como, que golea a Lens. Además, fue con dedicatoria especial FRANCOIS LO PRESTI - AFP

Hasta los 13 de esa segunda parte duró el show de Paz, que llegará afilado a la fecha FIFA de este mes, en el que la selección argentina jugará ante Uruguay, en la Bombonera, el próximo 13 de noviembre, y contra Costa Rica, en Córdoba, cuatro días más tarde.

Paz contó lo que hablaron con el entrenador Cesc Fábregas en el descanso: “Nos fuimos 3-0 arriba al entretiempo y esperábamos que nos pidiera que aflojáramos, tal como hicimos contra Manchester United. Pero dijo: ‘Quiero ver cuántos goles pueden hacer esta noche’. Y así fue como terminamos haciendo nueve. Dominamos completamente el partido y merecimos plenamente la victoria”.

La función de Como continuó. A los 17, Mattia Liberali puso el 7 a 0 y el descuento de Ruben Aguilar a los 20 detuvo la sangría por algunos minutos. Los de Fábregas nunca levantaron el pie del acelerador y Martin Baturina, a los 24 puso el 8 a 1. A pesar de que faltaba mucho, el noveno y último llegó a los 46 por parte del joven de 18 años Matteo Papaccioli, que cerró el resultado con una goleada histórica en el año de su debut en la Champions League.

Lo mejor del triunfo de Como ante Lens

El triunfo de Como se metió en las páginas más importantes de la Chasmpions League. Con este resultado igualó las dos mayores goleadas en un partido, que fue de ocho goles de diferencia. El 9 a 1 de Como se suma al 8 a 0 de Liverpool a Besiktas, de Turquía, el 6 de noviembre de 2007, y al 8 a 0 de Real Madrid ante Malmo, de Suecia, el 8 de diciembre de 2015. Además, con los nueve gritos, igualó a Bayern Munich en goles marcados por un equipo en un partido tras el 9 a 2 a Dinamo Zagreb el 17 de septiembre de 2024.

Como continúa haciendo historia. Lo hizo en Italia, pero ahora sigue con su legado en Europa, donde no perdona, ya que también goleó a Leipzig (4-1) y a Manchester United (4-1).