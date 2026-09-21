Cómo comprar entradas para la despedida de Messi de la selección argentina: precios y plataforma

Lionel Messi jugará por última vez en la selección argentina el próximo martes 6 de octubre en el amistoso vs. Benín, el último de los tres que programó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la primera ventana de partidos internacionales de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) después del Mundial 2026.

Las entradas saldrán a la venta este el martes 22 de septiembre a las 18 a través de Deportick, sitio a través del cual la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vende los tickets desde la consagración en Qatar 2022.

Para poder comprar se requiere registrarse con un mail y, luego, seguir los pasos correspondientes y habituales como precisar la cantidad de entradas, elegir la ubicación, el método de pago y adquisición de los mismos, entre otros. Al precio se le añade un “costo de servicio”. Una vez confirmada la adquisición, el usuario recibirá por mail una fecha y horario para retirar en un punto determinado el ticket físico con el que deberá entrar al estadio.

Frente a los africanos, Messi jugará su partido número 208 con la Argentina y buscará engrosar aun más su cuenta de 125 goles, cantidad con la que es el máximo artillero de la historia. Pero lo más relevante son los títulos colectivos que logró: Mundial 2022, Copa América 2021 y 2025; y la Finalissima 2022. También fue finalista en las copas del Mundo de 2014 y 2026.

Ese día también dirá adiós Nicolás Otamendi y, muy posiblemente, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no expresaron oficialmente su retiro del combinado nacional pero el contexto hace prever que seguirán el mismo rumbo que el emblema y capitán dado que no estarán a disposición vs. Bolivia en Córdoba y Burkina Faso, también en el Monumental tres días antes del gran evento.

Lionel Messi se retira frente a Benín junto a Nicolás Otamendi y, muy posiblemente, Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso Aníbal Greco - La Nación

El astro anunció su retio a fines de octubre, poco después del fallecimiento de su papá, Jorge. No obstante, en una extensa carta que conmocionó a los argentinos dejó en claro que tomó la decisión después de la definición que perdió ante España en la cita ecuménica.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años”, manifestó el rosarino en el texto que escribió de puño y letra y que entristeció a todos los argentinos. Es que el día que nadie quería que llegue, está cada vez más cerca y se hará realidad.