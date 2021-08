“¡Cómo duele!”. La reacción de la prensa catalana a la partida de Messi hacia PSG

A la par de la algarabía que se vive en el ámbito deportivo de Francia en general y de su capital en particular, los principales diarios catalanes lamentan la partida de Lionel Messi a Paris Saint-Germain, de Francia, apenas unos días después de que la directiva de Barcelona diera oficialmente por terminadas las negociaciones para renovarle el contrato.

”Messi ficha por el PSG, ¡y cómo duele!”, es el título de la edición impresa del diario deportivo Sport del miércoles. ”Firma por dos temporadas con una tercera opcional. Ayer llegó a París en un baño de masas y hoy será presentado”, informó.

Por su parte, Mundo Deportivo apeló a la expresión francesa “c’est fini” (”se acabó”). “El fichaje de Messi por el PSG se precipitó ayer y el ex del Barsa firmó un 2+1 ante la locura de su nueva hinchada”. El diario también puso en la tapa una frase de Jorge Messi, padre y representante del crack, al momento de viajar hacia Francia: “¿Los responsables? Averigüen en el club”.

"Se acabó", titula Mundo Deportivo con mirada barcelonesa.

La Vanguardia, en tanto, publicó en su portada una foto simbólica, de un operario retirando una gigantografía de Messi en el Camp Nou. “El primer día de una nueva era”, sintetizó.

La salida de Messi de Barcelona, club al que llegó cuando tenía apenas 13 años, fue oficializada el jueves mediante un escueto comunicado de la directiva blaugrana. ”A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de La Liga española)”, expresó entonces la entidad. ”Ante esta situación, Messi no continuará ligado al Barcelona. Las dos partes lamentan que finalmente no se puedan cumplir los deseos del jugador y del club. El Barsa quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional”, continuó la publicación.

LA NACION