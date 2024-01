escuchar

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaïfi, se refirió este martes a la salida del club francés de Lionel Messi y, especialmente, a las posteriores reacciones del rosarino, que en diversas entrevistas se mostró a disgusto al momento de recordar sus dos años allí.

“No fue fácil para él, estaban también Kylian [Mbappé], Neymar...”, comenzó señalando el máximo referente de la entidad gala y empresario qatarí en un programa de la emisora RMC Sport. Aunque enseguida hizo una pausa y se alejó de la evaluación deportiva de Messi en PSG.

Lionel Messi y Nasser Al-Khelaifi, una relación que nunca llegó a afianzarse en el PSG. STEPHANE DE SAKUTIN - AFP

“Tengo un gran respeto por él, pero si hay alguien que no habla bien del club cuando se ha ido, eso no está bien. Es una cuestión de respeto”, sentenció Nasser Al Khelaïfi, molesto con las declaraciones del argentino tras su llegada a Inter Miami, en la MLS. Entre otras cosas, Leo había señalado: “Siempre digo que las cosas pasan por algo. No estuve bien en PSG, pero ahí me tocó ser campeón del mundo. Es cierto también que fui el único jugador campeón que no tuvo reconocimiento en su club”.

A pesar de haber conseguido varios títulos con el equipo en el ámbito local, el paso de Messi dejó un sentimiento agridulce para las dos partes. Hoy, a seis meses de la salida del argentino, el presidente de PSG está visiblemente contrariado por los recuerdos que exterioriza el jugador. “No es un mal chico, pero sobre Messi o sobre quien sea, hablar cuando ya te has marchado, no es nuestro estilo. Quiero que los jugadores hablen mientras están en el club, no después”, afirmó. Y sobre la falta de homenaje tras la conquista de Qatar, el dirigente explicó: “No lo hicimos porque ganó el Mundial contra Francia, y lo ganó contra Kylian, y porque también somos un club francés, así que no lo celebramos para que la afición no lo silbara”.

Lionel Messi recuperó la felicidad en su llegada a Inter Miami Ryan Sun - AP

Tras su debut el 29 de agosto de 2021, la Pulga completó 74 partidos y anotó 32 goles, además de dar 35 asistencias. No obstante, el 3 de junio de 2023, el club confirmó la salida de Messi tras el juego ante Clermont, por la última fecha de la Ligue 1. Para ello, hubo un comunicado muy formal: “Tras dos temporadas en la capital francesa, la aventura de Messi con el Paris Saint-Germain llegará a su fin al concluir la campaña 2022-23. El club extiende su más cálido agradecimiento al siete veces ganador del Balón de Oro, quien también levantó un Trophée des Champions y dos títulos de la Ligue 1 con el club”.

El último partido de Lionel Messi en PSG, ante Clermont, el 3 de junio de 2023; sus gestos anticipaban lo que más adelante expresaría el rosarino

En otro contexto, Al Khelaïfi expresó su deseo de que Mbappé continúe en la entidad la próxima temporada. El delantero estrella de PSG tiene contrato hasta el 30 de junio próximo y desde el 1° de enero está libre según la normativa en vigor para firmar con el club que decida de cara a la próxima temporada. ”No voy a ocultar que quiero que Kylian se quede, es el mejor jugador del mundo y el mejor club para él es el París Saint-Germain”, declaró el dirigente catarí.

”Está en el centro de todo, tiene el mejor centro de entrenamiento del mundo [el nuevo Campus PSG], el mejor entrenador del mundo [el español Luis Enrique]. Cada año disputa seguro la Champions League, para llegar a octavos, cuartos, semifinales o la final. Estamos ahí, con los grandes clubes”, insistió.

Nasser Al-Khelaifi, presidente de PSG, confía en la continuidad en el club de Kylian Mbappé.

Para Al Khelaïfi, la continuidad o la salida de Mbappé “no es una cuestión de dinero. No quiero hablar de dinero ni decir cuánto vale el acuerdo. Tenemos un pacto de caballeros y no tiene que ver con el dinero. Es entre un jugador y el presidente del club, el director deportivo y el entrenador. Es más que un acuerdo firmado”. Ante los rumores, el presidente del PSG pidió “tranquilidad” de cara a los próximos encuentros. ”Tenemos muchos partidos muy importantes. Les pido que dejen a Kylian tranquilo. Confío en él, nunca va a hacerle daño a este club. Es de la familia y quiero protegerlo, como a todos”, reclamó.

Al Khelaïfi aseguró, además, que la dupla formada por el entrenador Luis Enrique y el director deportivo Luis Campos seguirá en las próximas temporadas: “Estoy muy satisfecho con el trabajo de los dos, hacen un trabajo fantástico”.

LA NACION