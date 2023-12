escuchar

A pesar de ser el mejor jugador del mundo durante largos años, Lionel Messi siempre mantuvo un perfil bajo, tanto dentro como afuera del campo de juego. Sin embargo, en contadas ocasiones se enojó con adversarios por alguna jugada puntual o con árbitros por algún fallo injusto. Pero lo que pocos saben es que el capitán de la Selección Argentina tiene algunos nombres con los que no le gustaría ni siquiera cruzarse en algún ámbito amistoso. Una periodista británica reveló la situación que vivió cuando intentó entrevistarlo en Miami y obtuvo una inesperada respuesta contra su compañero.

El rosarino es uno de los futbolistas más tranquilos en el ambiente, pero cuando se enoja va a fondo con la persona apuntada. Así lo hizo saber la periodista Kate Abdo, conductora de CBS Sports Golazo, el programa de YouTube en el que participan estrellas del deporte como Thierry Henry, Micah Richards y Jamie Carragher.

Lionel Messi es el ganador del Balón de Oro del 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP) FRANCK FIFE - AFP

En uno de los últimos programas, la conductora se refirió al debate Messi-Ronaldo y Jamie Carragher respondió: “Ronaldo no estaba ni cerca del nivel de Messi. ¿Messi? Ronaldo fue uno de los mejores goleadores de todos los tiempos. Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Ni siquiera está cerca”.

El exfutbolista es un gran admirador del rosarino, pero hace algunos años este le hizo la cruz. Kate Abdo, se animó a contar la infidencia. “Hicimos una invitación oficial, extendimos una a Inter Miami, le pedimos que viniera al programa. ¿Sabes cuál fue la respuesta oficial de Inter Miami? Aparentemente, Lionel Messi no irá a ningún programa de televisión en el que esté Jamie Carragher”.

El problema entre Lionel Messi y Carragher nació en 2021, cuando el rosarino no pudo continuar su carrera futbolística en el FC Barcelona y se abrió la posibilidad de unirse al poderoso Paris Saint-Germain, integrado por jugadores como Kylian Mbappé y Neymar Jr. En aquel momento, el exfutbolista de Liverpool criticó la llegada del argentino. “No creo que Messi sea un gran fichaje para el PSG”, manifestó.

En este contexto, Jamie Carragher habló de su problema con el futbolista. “Messi no está contento conmigo. Recibí un mensaje privado por Instagram de él mismo. No voy a mostrar el mensaje, pero básicamente me dijo que era un burro”, señaló en su momento.

En el último programa de CBS Sports Golazo, recordó cómo fue el cruce que se dio a través de redes sociales. “Un par de semanas después, salía de un partido del Chelsea y recibí un mensaje. Dije, ‘esto no puede ser, debe ser una cuenta falsa’”, recordó el exfutbolista y luego añadió: “Me dio su opinión, acudí al traductor de Google porque no tenía idea de qué me estaba diciendo y le contesté ‘Gracias por tu opinión’”.

A pesar de que Lionel Messi lo tenga en su lista roja, el comentarista de fútbol es un gran admirador del campeón del mundo y lo manifestó en reiteradas oportunidades. “Lionel, te amo absolutamente, eres el mejor jugador de todos los tiempos y comparado contigo yo era un burro, pero no estás jugando lo suficientemente bien”, comentó acerca del cierre de su carrera.

Cabe destacar que aquel PSG tenía aspiraciones de ganar la Champions League, máxima competencia a nivel europeo; sin embargo, el plantel plagado de estrellas logró solo campeonatos nacionales.