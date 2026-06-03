Cómo fue la lesión de Nico Paz, que lo dejó en duda para los amistosos y quizás para el Mundial

La presencia de Nicolás Paz en el Mundial 2026 es una incertidumbre. El mediocampista ofensivo continúa con la lesión en la rodilla izquierda que podría dejarlo sin jugar la Copa. Pero la particularidad es cómo fue la jugada que le ocasionó ese golpe que a día de hoy lo tiene a maltraer. La acción se produjo en el transcurso de un partido del Calcio y fue producto de un choque con el jugador Nicolás Valentini, que también es argentino. Tras el parte médico y con dos fechas para culminar el torneo en Italia no volvió a jugar, algo con lo que tuvo que ver el cuerpo médico de la selección.

Todo ocurrió en el duelo que se disputó el día 10 de mayo, por la fecha 36 de la Serie A. Transcurrían 39 minutos de la segunda etapa y Como, el equipo de Paz, derrotaba 1 a 0 a Hellas Verona como visitante. En un costado de la cancha y a la altura del mediocampo, el volante ofensivo recibió un pase de un compañero y el exdefensor de Boca Nicolás Valentini se acercó para rechazarla. En la disputa, el defensor fue a cerrar abajo para despejarla de cabeza y chocó con la pierna izquierda del futbolista de Como.

Nicolás Valentini juega en Hellas Verona y fue quien chocó con Nico Paz, que sufrió un fuerte golpe en la rodilla izquierda Instagram @hellasveronafc

Ambos quedaron golpeados. Paz se tomaba su pierna y Valentini estaba tendido en el piso producto de ese choque. Sin embargo, ambos jugadores argentinos se levantaron y no necesitaron atención médica. Incluso, el marcador central se disculpó con Paz, que seguía caminando con dificultad.

Paz se quedó hasta la finalización del partido, que terminó con el triunfo de Como ante Hellas Verona. En la fecha siguiente, el futbolista convocado para jugar el Mundial 2026 con la selección argentina no estuvo entre los convocados, después de que el parte médico de su club anunció que sufría una fisura o contusión ósea leve en su rodilla izquierda. Además, Cesc Fábregas, entrenador del equipo, manifestó: “No sé si estará disponible para la última jornada, espero que sí, pero no puedo asegurarlo”.

El momento de la lesión de Nico Paz

Justamente para la última jornada de la Serie A, Como se jugaba un partido muy importante ante Cremonese: podía lograr su clasificación a la próxima Champions league. En ese contexto, Paz, un futbolista determinante para el equipo lombardo estuvo entre los suplentes, pero no jugó ningún minuto.

Luego no volvió a tener competencia y por estos días todavía no muestra signos de recuperación como para poder competir en el alto rendimiento. Vale destacar que desde la selección argentina hubo un expreso pedido por parte de los médicos para que el jugador no arriesgara su físico.

Lo solicitado fue respetado y no estuvo presente en esos dos duelos, debido a que en ese entonces estaba muy bien posicionado para ocupar la lista de 26 futbolistas para disputar la Copa del Mundo, algo que finalmente sucedió. Aun así, las molestias persisten y, por ahora, su presencia en el debut -y también en lo que viene- sigue envuelta en una incógnita.

Nico Paz con la camiseta de la selección; fue en un amistoso en octubre pasado en Miami (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El volante arrastra la dolencia en la rodilla izquierda sin que haya evolucionado en tiempo y forma y, en un escenario así, lo que siente el jugador pasa a ser clave: solo el futbolista sabe realmente cómo responde la zona afectada. Por eso, en la selección decidieron manejar la situación con cautela y tomarse algunos días más antes de definir los pasos a seguir. En principio, seguirá entrenándose al margen de sus compañeros y buscarán que se sume al grupo luego del amistoso del sábado ante Honduras, en Texas. Si no responde bien, entonces, el entrenador evaluará seriamente la posibilidad de realizar cambios en la lista.

Frente a una eventual baja, la selección ya tiene algunos nombres en reserva en caso de que algún futbolista quede afuera por lesión. Para ocupar el lugar de Paz, uno de los jugadores que Scaloni mantiene a disposición ante una emergencia es Emiliano Buendía, figura y compañero de Emiliano Martínez en Aston Villa.