Nicolás Paz mantiene en alerta en la selección y sigue entrenándose de manera diferenciada

Mientras la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 avanza y Lionel Scaloni empieza a recuperar futbolistas importantes, hay un nombre que todavía mantiene en alerta al cuerpo técnico argentino: Nicolás Paz. No porque su lesión sea la más grave del plantel ni porque hoy aparezca descartado para la Copa del Mundo, sino porque su evolución no viene siendo tan favorable como se esperaba hace apenas unos días.

El volante arrastra un golpe en la rodilla izquierda que le sigue generando dolor y, en un escenario así, lo que siente el jugador pasa a ser clave: solo el futbolista sabe realmente cómo responde la zona afectada. Por eso, en la selección decidieron manejar la situación con cautela y tomarse algunos días más antes de definir los pasos a seguir. En principio, seguirá entrenándose de manera diferenciada y buscarán que se sume al grupo luego del amistoso del sábado ante Honduras, en Texas. Si no responde bien, entonces, el entrenador evaluará seriamente la posibilidad de realizar cambios en la lista.

Paralelamente con esta situación, Nico Paz intentó dar tranquilidad con un posteo en sus redes sociales: “Últimos días de recuperación. Con muchas ganas de arrancar”, escribió.

El posteo de Nico Paz en el que buscó dar tranquilidad: "Últimos días de recuperación. Con muchas ganas de arrancar"

Por el momento, en el búnker argentino en Kansas City prefieren ser cautos y pensar en positivo. Si bien Lionel Scaloni fue claro con el grupo y dejó en claro que no le va a temblar el pulso en caso de tener que cortar jugadores, el técnico se tomará algunos días más antes de tomar una decisión. Paz es un futbolista por el que Scaloni siente una debilidad especial: por su clase, su frescura y su juventud, en el cuerpo técnico lo consideran una pieza de enorme presente, pero también con un futuro largo dentro de la selección. Y no quieren resignarlo ahora, después de una muy buena temporada en Como y en medio del interés de Real Madrid por repescarlo.

Para Scaloni sería doloroso tener que dejarlo afuera, aunque tampoco puede darse el lujo de afrontar el torneo con un futbolista menos en un contexto en el que, creen, puede haber más bajas: ya sea por jugadores que arrastran molestias, por el desgaste físico, el calor o incluso por una eventual rotación en el tercer partido si Argentina llega clasificada al cruce frente a Jordan national football team, en Dallas.

Nicolás Paz; durante el partido amistoso en tre Argentina y Venezuela, en el Hard Rock Stadium de Miami, el 10 de octubre del año pasado RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por ahora, Paz -que se perdió los últimos dos partidos de la Serie A- realizó trabajos muy livianos y apenas tomó contacto con la pelota. En las imágenes que publicó la AFA en sus redes sociales apenas se lo ve saliendo del hotel rumbo al entrenamiento: no hay fotos con botines, ni participando de ejercicios con pelota. La lesión se produjo el 17 de mayo, en un partido entre Como 1907 y Parma Calcio 1913. En una disputa, el argentino Nicolás Valentini fue abajo al cruce, se arrojó casi como un jugador de rugby y terminó impactando con la cabeza sobre la rodilla izquierda de Paz, provocándole una leve fisura en el platillo tibial.

Desde entonces, Paz inició la recuperación junto al cuerpo médico de su club, siempre monitoreado por los médicos de la selección. Incluso, aunque la intención de Como era utilizarlo en la última fecha del campeonato, desde el cuerpo técnico argentino sugirieron no arriesgarlo. Aun así, las molestias persisten y, por ahora, su presencia en el debut -y también en lo que viene- sigue envuelta en una incógnita.