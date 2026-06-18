Cómo medir un Mundial en tiempos de sobredosis de estadísticas

Nunca hubo tantos datos ni tanta atención puesta en las estadísticas como en esta Copa del Mundo. El problema ya no es la falta de información, sino cómo separar la señal del ruido: qué dato ayuda a entender el juego y cuál es el que apenas engorda la transmisión, las redes o incluso las plataformas oficiales.

¿Cuándo impacta un dato? En un mundo obsesionado con medirlo todo, la respuesta parece simple: cuando revela algo que no habíamos visto, cuando ilumina una coincidencia o cuando confirma una sensación. Puede ser un hecho histórico, como el partido de Cabo Verde ante España con una sola falta cometida, algo inédito en los Mundiales al menos desde Inglaterra 1966, primera edición de la que existen registros completos. Puede ser una simetría perfecta, como los 20 años exactos entre el debut mundialista de Lionel Messi y su consagración como máximo goleador histórico de la competencia. O puede ser la confirmación estadística de una impresión futbolera: Argentina es el equipo que mejor circula la pelota bajo presión, con un 89% de efectividad en los pases.

Lionel Messi festeja luego de anotar uno de sus tres goles frente a Argelia, a 20 años exactos de su primer tanto en Mundiales, en Alemania 2006 ante Serbia y Montenegro Ed Zurga - FR34145 AP

En cambio, cuándo un dato se vuelve relevante es otra cuestión. Probablemente ocurra a contramano de frases hechas como “dato mata relato” o “es dato, no opinión”. Las estadísticas son más útiles cuando abren debates que cuando pretenden cerrarlos, y se vuelven mucho más elocuentes cuando se las enmarca en series históricas.

La única falta de Cabo Verde no es apenas una rareza estadística: es el extremo de una tendencia que la FIFA impulsó desde mediados de los años noventa. En los Mundiales, el promedio de faltas pasó de 40 por partido en Italia 90 a 23 en lo que va de esta edición. Es, en buena medida, el triunfo del fair play como política. La cacería de Camerún a Claudio Paul Caniggia no fue en vano: desde entonces cambió la lógica defensiva de los equipos.

Dailon Livramento y Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde, festejan luego del heroico empate 0-0 con España en su debut en un Mundial Erik S. Lesser - FRE53108 AP

Pero el dato también admite una lectura menos celebratoria. Se pega menos, sí. Pero también se gambetea menos. El uno contra uno perdió espacio en un fútbol más ordenado, más físico y más vigilado. El número de intentos de gambetas por partido cayó de 64,9 en su pico máximo, en Argentina 1978, a 27,5 en Qatar 2022 y a un parcial actual de 31,1.

En el otro extremo está España, el gran monumento contemporáneo al pase. En los últimos tres Mundiales, la selección española registra cinco de los seis partidos con más pases intentados en la historia de la competencia, al menos desde 1966. El dato sería imponente si no escondiera una mueca: solo ganó uno de esos encuentros, el 7-0 ante Costa Rica en el debut de Qatar 2022. En la misma lista aparecen sus eliminaciones ante Rusia y Marruecos, la derrota ante Japón en Qatar y este debut incómodo ante una prolija Cabo Verde.

España, el monumento al pase, no le pudo ganar a Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026 ROBERTO SCHMIDT - AFP

España es el caso más extremo, pero no una anomalía. El fútbol entero se volvió más pasador, más paciente y asociado, una tendencia visible tanto en los Mundiales como en las ligas domésticas. El promedio de pases por partido pasó de 753 en 1966 a más de 900 en las últimas dos ediciones. También se alargaron las secuencias (de 2,4 a 3,8 pases), y esa evolución ya no pertenece solo a las potencias: incluso selecciones modestas como Curazao o Jordania pueden construir desde la asociación, algo impensable décadas atrás, cuando equipos de ese nivel quedaban casi condenados al juego largo y tosco.

Ese movimiento encierra otras dos claves del fútbol actual. La posesión no es un dato neutro: carga con una ideología, pero también está condicionada por el resultado. En general, los equipos que ganan ceden la pelota. Por eso, el número necesita contexto antes de convertirse en sentencia.

Algo parecido ocurre con los remates. La cantidad cayó de casi 42 en México 1970 a 25 en este 2026, un dato que alimenta la nostalgia automática contra el fútbol moderno. Pero la foto completa es menos obvia: se remata menos, sí, aunque se define mejor. En la primera fecha, el 12,9% de los remates terminaron en gol. Esa eficacia permitió que, aun con más partidos, tuviéramos la jornada inaugural con mayor promedio de goles (3.1) desde Suecia 1958.

El mexicano Julián Quiñones, autor del primer gol en este Mundial GETTY IMAGES

La tendencia general mostró posesiones más elaboradas e instaladas en campo rival, sobre todo entre los candidatos. Argentina, sin embargo, eligió otro camino. El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugó distinto: tuvo menos la pelota, alternó fases de repliegue (como ya había hecho en Qatar) y apenas pasó el 3% del tiempo en una fase de tenencia contra el bloque bajo argelino. España, en esa misma situación, estuvo el 40% del tiempo; Portugal, el 15%; Francia, el 9%.

El tiempo efectivo de juego ofrece un dato que impacta y varios que importan. El primero es el promedio: 57 minutos y 22 segundos por partido, en línea con las ligas con más tiempo neto del mundo y sosteniendo el registro del arranque del Mundial pasado, pese a la introducción de las pausas de hidratación, durante las cuales el reloj no se detiene.

Pausa de hidratación durante el partido entre Países Bajos y Japón Sam Hodde - FR171607 AP

Las nuevas reglas están funcionando. Un lateral se ejecuta en 12,9 segundos, unos tres segundos por debajo del promedio de las principales ligas, y un saque de arco en 24,8, casi cuatro menos que lo habitual. Puede parecer poco, pero, al tratarse de los eventos más recurrentes del juego, esas diferencias terminan impactando de manera profunda en el indicador. De todos modos, habrá que ver si la tendencia se mantiene cuando los partidos empiecen a ser definitorios y cuando los candidatos ya no puedan administrar la pelota con tanta comodidad.

Entonces aparecerán nuevos datos, impactantes y relevantes, para leer el cierre de la próxima jornada.