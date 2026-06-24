Compañeros, exfutbolistas y dirigentes saludaron a Messi por su cumpleaños 39: “Cambió la historia”

Este miércoles 24 de junio, en medio del Mundial 2026, Lionel Messi cumplió 39 años y fue saludado por compañeros, exfutbolistas y dirigentes que lo definieron como “el hombre que cambió la historia del fútbol”.

Desde la concentración en Kansas City, a diferencia de la Copa del Mundo 2022 que se jugó en diciembre, el aniversario del nacimiento del rosarino coincidió con su participación en cinco de los seis certámenes mundialistas en los que participó.

“La Asociación del Fútbol Argentino saluda en este día a Lionel Andrés Messi, capitán, estandarte y emblema de la Selección Argentina, quien hoy cumple 39 años y continúa escribiendo páginas decisivas en la historia del fútbol mundial, hoy disfrutando al máximo de un protagonismo superlativo en una Copa del Mundo“, escribió la AFA en un mensaje en su sitio oficial.

La selección argentina saludó a Messi en su cumpleaños

La entidad madre del fútbol argentino, además, hizo un repaso de la carrera del exjugador de Barcelona y destacó algunos de sus hitos y señaló: “A los 39 años, Lionel Messi no sólo sigue vigente: sigue marcando la historia. Y desde la Asociación del Fútbol Argentino, el reconocimiento es tan simple como absoluto: gracias por tanto fútbol, por tanto ejemplo y por tanto orgullo nacional”.

También le dejó un mensaje el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien escribió en sus redes sociales: “Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno. Simplemente gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo siempre lo mejor".

El mensaje de Tapia a Messi en su cumpleaños

Luego se sumó a los mensajes, Sergio Agüero, amigo de Messi y excompañero suyo en la selección argentina, quien le escribió en sus redes sociales: “Feliz cumpleaños, chaval. Te quiero”.

Messi cumplió 39 años en medio del Mundial 2026

A nivel equipos, Newell’s, club en el que Messi se formó, le dedicó un posteo en sus redes por su cumpleaños, en el que manifestó: “La historia del fútbol. Feliz cumple, Leo”.

La historia del fútbol ❤️🖤



¡Feliz cumple, Leo! 👑💪🏼 pic.twitter.com/tjK4STOAlV — Newell’s Old Boys (@Newells) June 24, 2026

Días antes, previo al cruce entre la Argentina y Austria por la segunda fecha, le consultaron a Lionel Scaloni en una conferencia de prensa qué mensaje le daría a Messi para su cumpleaños y declaró: “Que sea feliz. Es el que imagino que queremos todos, ¿pensaban otra cosa? Haceme caso".

Por su parte, en los últimos días, Telefe impulsó una propuesta para el cumpleaños de Messi que se volvió viral. La iniciativa busca que miles de personas se unan para saludar al campeón del mundo y cantar el tradicional “Feliz cumpleaños” a las 10 de la mañana y repetirlo a las 10 de la noche, sin importar el lugar en el que cada persona se encuentre. “¿Qué pasa si el miércoles le cantamos un gran feliz cumpleaños al capitán? Este miércoles, todos a cantarle el feliz cumpleaños al capitán”, planteó Rodolfo Barili en el video.

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