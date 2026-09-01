Con el jugador de los 100 partidos, Instituto le ganó a San Lorenzo por la 7a fecha del torneo Clausura

El anuncio de que Lionel Messi se retiró de la selección retumbó en el planeta fútbol y los hinchas repitieron homenajes en las canchas. En Defensa y Justicia, con aplausos y el grito de “Leo, Leo”; en Alta Córdoba, con una bandera: “Gracias Leo por tanta Gloria”. El mejor homenaje lo debían ensayar los futbolistas, los colegas: el desarrollo descubrió situaciones aisladas de peligro más que destellos de buen juego. Y en ese escenario, Instituto reflejó que está en racha: con gol de Giuliano Cerato, después de una maniobra de Matías Gallardo -hijo de Marcelo- se impuso por 1 a 0 y se trepó, con 16 puntos, a lo más alto de la Zona A del torneo Clausura y vuelve a dejar fuera de las plazas de copas internacionales a River. La Gloria cayó en el estreno con Vélez y, desde entonces, suma cinco victorias y un empate; durante esa ráfaga favorable solo recibió un gol.

Un partido que tiene dos episodios que marcaron el historial. El primero, el 8 de mayo de 1988, cuando en la previa del partido explotó una bomba de estruendo en la boletería pegada al vestuario visitante y un vidrio se incrustó en la axila izquierda del defensor Claudio Zacarias, ocasionándole un corte y pérdida de sangre que lo dejó al borde de la muerte. Veinticuatro años después, los dos clubes quedaron emparejados en la Promoción y el Ciclón, después de ganar 2-0 y empatar 1 a 1 en el desquite, en el Nuevo Gasómetro, conservó la categoría. Este nuevo capítulo los encontró en momentos diferentes en el torneo Clausura: Instituto es una de las sorpresas, como Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Defensa, Sarmiento..., que son parte de los clasificados para los playoffs, aunque el fixture recién cumplirá el fin de semana la mitad del recorrido.

Juan Pablo Álvarez maneja la pelota ante la marca de Leonel Mosevich; San Lorenzo, enredado en el torneo Clausura y asfixiado por las deudas

El dominio de Instituto, pero sin profundidad y escasa resolución para redondear la acción, mientras que el riesgo lo impuso San Lorenzo, que apuntó a los movimientos de Rodrigo Auzmendi: el delantero estrelló la pelota en el poste en el primer ataque profundo del Ciclón y en el cierre de la primera etapa, con un remate de cabeza, asustó por segunda oportunidad; en el final tuvo un mano a mano y elevó el disparo. En el juego, dos estilos definidos: los cordobeses apostando a la circulación de la pelota, escalando preferentemente por la banda izquierda, con Diego Sosa y Cerato -cumplió 100 partidos con la camiseta de la Gloria- siendo desequilibrante por la franja opuesta, y San Lorenzo tratando de contraatacar.

Instituto extrañó a su jugador estrella: Alex Luna, con una contusión muscular por traumatismo en el muslo izquierdo, se quedó fuera del juego. Con los mercados de pases cerrando el miércoles, se encendieron las alarmas en Alta Córdoba, pero el presidente Juan Manuel Cavagliatto aseguró que se retendrán al futbolista hasta fin de año. El rafaelino es una de las piezas que se repiten en la alineación que ensaya Diego Flores, que el jueves quedó eliminado de la Copa Argentina, en definición por penales, ante Platense.

El resumen del triunfo del puntero Instituto

Para San Lorenzo, una sonrisa se mezcla con una lágrima. El factor económico es un detonante en la vida institucional: entonces de recaudar con las ventas de Orlando Gill, a Lille (Francia), y de Lautaro Montenegro, al Al-Wahda (Emiratos Árabes Unidos) juntó 3.700.000 dólares; a esa cifra se le suman los US$ 800 mil del resarcimiento de León (México), por Jhohan Romaña... Y el número pudo aumentar: Alexis Cuello rechazó una oferta de Rubin Kazan (Rusia) y el club desechó una propuesta de Santos Laguna (México), por Nicolás Tripichio. Pero también le explotan bombas al Ciclón: la Justicia falló a favor de Ingnacio Piatti y la tesorería debe reunir US$ 4.300.000 de una deuda cuyo monto era la mitad.

Y los problemas de plata no los tapan los resultados. Con el tropiezo, quedó anteúltimo en la Zona A, solo por delante de Talleres (Córdoba), que despidió al DT Jorge Sampaoli y negocia con Ramón Díaz. Con el resultado adverso, Pipo Gorosito, tercer DT en el año, tras Damián Ayude y Gustavo Álvarez, ejecutó tres cambios: entre ellos, el debut del delantero Enzo Salas, de 19 años. El Ciclón quedó expuesto: avanzó, pero dejó mucho campo para que corra el rival, que en cada contraataque amenazó con estirar la diferencia y demostrar por qué es una de las revelaciones del torneo.