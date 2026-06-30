Con un director de orquesta: la celebración de Noruega a puro remo que causa simpatía en el Mundial

Erling Haaland lideró este martes a Noruega hacia el primer triunfo de su historia en un partido de eliminación directa de un Mundial. El atacante marcó el 2 a 1 en el epílogo del partido contra Costa de Marfil por los dieciseisavos de final.

En su primera Copa del Mundo, el dueño de los goles en el Manchester City selló la victoria tras una asistencia de Patrick Berg a cuatro minutos del cierre de los primeros 90, en el Estadio de Dallas.

Erling Haaland, un vikingo Jessica Tobias - FR172197 AP

Noruega, de vuelta a la máxima competencia después de 28 años, jugará los octavos de final contra Brasil, que este lunes superó 2 a 1 a Japón. El partido será el próximo domingo en Nueva Jersey.

El extremo Antonio Nusa (un crack del subdesarrollo) abrió el marcador a los 39 minutos con un derechazo desde el vértice del área imposible de atajar para Yahia Fofana. Amad Diallo anotó el empate transitorio.

“Hoy es el día más importante de nuestra historia”, destacó Nusa. “Todo lo que venga de ahora en adelante será todavía más grande. Ahora queremos disfrutar esta victoria y en los próximos días analizaremos lo que se viene”, puntualizó.

Los jugadores de Noruega, pura simpatía LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Haaland, de 1,95 metros, anotó su quinto gol en la competencia y quedó a uno del máximo goleador del certamen, el capitán argentino Lionel Messi (6).

Además, la torre noruega convirtió en 13 partidos consecutivos con su selección y suma 25 goles en ese tramo.

Con el pase a la siguiente ronda ya asegurado, los futbolistas celebraron junto a sus hinchas con una canción tradicional inspirada en la herencia histórica del país nórdico. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente.

Noruega vs Costa de Marfil - Mundial 2026

El plantel noruego se sentó sobre el campo de juego, con Erling Haaland a la cabeza de la formación y frente a los hinchas noruegos ubicados en las tribunas. Delante de ellos apareció el capitán Martin Ødegaard, encargado de conducir la celebración.

Con un mazo en una mano y un tambor, el mediocampista marcó el inicio del festejo. Primero golpeó dos veces el instrumento y recibió la respuesta de sus compañeros que, a la vez, comenzaron a mover los brazos simulando la acción de remar. Tras una breve pausa, Ødegaard convocó a los hinchas para que se sumaran a la secuencia desde las tribunas.

El festejo noruego después de la victoria ante Costa de Marfil (GIF)

Cuando el capitán retomó el ritmo, jugadores y aficionados respondieron al unísono. La coreografía se fue acelerando durante varios segundos hasta desembocar en una celebración general, con los futbolistas de pie y el público acompañando desde las gradas.

La ceremonia es conocida como Remada Vikinga. Está inspirada en los orígenes vikingos de Noruega y reproduce el movimiento de los remeros que impulsaban las embarcaciones. En los partidos de esta selección, los hinchas suelen realizar esta misma coreografía para alentar a sus futbolistas. Y no sólo dentro de los estadios.

Algo más de la tradición

Los hinchas gritan la palabra “¡Ror!”, que significa “remar” en noruego. La coreografía en las tribunas consiste en un grito, con el sonido “¡Ror!” y una sincronización de los hinchas, que mueven sus brazos para atrás como si estuvieran remando. Detrás de esta iniciativa se encuentra el músico y productor Jonas Thomassen, quien ideó el cántico tras la clasificación del equipo en noviembre, según cuenta el diario El Mundo, de Madrid.

El concepto tiene una clara intención simbólica vinculada a la sede del torneo. Según explicó el propio Thomassen, “dado que el Mundial se juega en Estados Unidos, teníamos que hacer algo con la idea de que los vikingos regresaran para reclamar el continente que descubrieron mucho antes que Colón”. Esta referencia alude a la llegada de los pueblos nórdicos a América cerca del año 1021. El impacto del remo vikingo superó cualquier expectativa, replicándose en colegios y residencias de ancianos, e incluso el primer ministro se unió al grito.

El remo no podía faltar en Dallas. pic.twitter.com/8dN9ahwJim — Fútbol Noruego (@NoruegArg) June 30, 2026

La fiebre es tal que en el país nórdico lo replicaron en múltiples lugares, como escuelas, residencias de la tercera edad y hasta en el Parlamento, donde abrieron la sesión con un homenaje para los jugadores. Desde las pantallas gigantes de Times Square en Manhattan hasta los estadios de Boston y Nueva Jersey, Noruega está demostrando que volvió a la élite del fútbol tras 28 años de ausencia con un espíritu inquebrantable. Con este grito de guerra, los noruegos no solo buscan goles, sino rendir un tributo a los vikingos que remaban hace mil años para conquistar y descubrir nuevas tierras.