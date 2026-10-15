Con un gol de Flaco López, Palmeiras le ganó a Fluminense la ida de su semifinal de Copa Libertadores

En el estadio Maracanã, Palmeiras derrotó como visitante por 2-1 a Fluminense en el partido de ida de una semifinal de la Copa Libertadores. Lo hizo con un gol anotado por José Manuel “Flaco” López, un buen trabajo de Agustín Giay y presencia argentina también en el arbitraje, liderado por Facundo Tello como juez principal de un duelo que no le dio demasiadas complicaciones en la mítica cancha carioca.

López puso a Palmeiras en ventaja al final de la etapa inicial, con algo de complicidad involuntaria del arquero Fábio, que cuando quiso bloquear el remate del delantero provocó un rebote en su propio cuerpo tras poner un brazo; la pelota terminó en el fondo del arco. A pocos segundos de cumplirse los 45 minutos, Piquerez recibió por la izquierda, le ganó en velocidad a su marcador y lanzó un centro que superó al primer zaguero central y quedó a merced de López. El ex delantero de Lanús anticipó a otro defensor y definió de derecha, lanzándose al suelo. Y lo dicho: Fábio no logró retener el disparo.

El Flaco López puso en ventaja al Palmeiras en el Maracaná: así fue el 1-0 vs. Fluminense.



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Sin embargo, el arquero de Flu resultó una de las figuras de la noche. Gracias a sus intervenciones el marcador no fue más amplio para el visitante. Tapó una pleota y otra, e incluso un mano a mano con Felipe Anderson. Pero a cinco minutos del final, en una jugada que incluyó otra de sus atajadas destacadas y que no despejaron bien sus compañeros, apareció Marlon Freitas, asistido por Anderson, para terminar otra secuencia de ese ataque con una definición a un palo, aprovechando que varios jugadores obstaculizaban la visión del guardavalla.

El argentino José Manuel López marcó el primero de los dos goles de Palmeiras, que tiene ventaja en la serie contra Fluminense y definirá en San Pablo. PABLO PORCIUNCULA - AFP

Ya en el tiempo adicional, Carlos Miguel salió muy mal a cortar un centro, quedó a mitad de camino y Flu no lo perdonó. Al menos, el local achicó la diferencia y se mantuvo a tiro en la serie. Wesley, que había ingresado 10 minutos antes desde el banco, resolvió de cabeza, con el arco casi vacío, sin que el arquero pudiera contener la definición.

En un encuentro muy calmo, para Tello apenas hubo un momento de incomodidad, en el final, cuando la tensión por el resultado hacía vivir con más intensidad cada pelota dividida. Fue entonces cuando amonestó a Mauricio y Nonato en medio de reclamos que enseguida se diluyeron. Antes, por diversas faltas, también Giay y Alexander Barboza habían visto la tarjeta amarilla.

Poco antes del inicio del juego, al encontrarse para el sorteo de capitanes y bajo la consigna “el respeto es titular”, Gustavo Gómez y Thiago Silva entregaron un momento peculiar al ponerle la cinta uno a otro, en medio de saludos, previamente a que Tello cumpliera el ritual de los consejos y la moneda al aire.

🤝 Dos capitanes, dos equipos y un mismo mensaje: competir con respeto. El respeto es titular. pic.twitter.com/pRR9Ag9z9b — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 15, 2026

La revancha de esta serie semifinal será en San Pablo el miércoles próximo, cuando se defina a uno de los equipos que estarán en la definición por la Copa Libertadores, prevista para el sábado 28 de noviembre en otro estadio mítico, el Centenario, de Montevideo, la capital uruguaya. En la otra llave, Estudiantes de La Plata se medirá con Flamengo, en un cruce que comenzará este jueves en Argentina y finalizará siete días más tarde en Río de Janeiro, la misma ciudad en la que comenzó esta instancia del torneo esta noche.