Crystal Palace vs. Rayo Vallecano, en vivo: el minuto a minuto de la final de la Conference League

El español Iñigo Pérez va con los habituales titulares, que lo tienen al argentino en el arco, en el partido más importante de la historia europea del club.

El 11 de Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Pep Chavarría; Unai López, Óscar Valentín (c); Jorge de Frutos, Isi Palazón, Álvaro García; y Alemao.