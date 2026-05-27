Crystal Palace vs. Rayo Vallecano, en vivo: el minuto a minuto de la final de la Conference League
En el Red Bull Arena de Leipzig, se disputa el título europeo; Augusto Batalla es titular
La más clara fue para Rayo Vallecano
Pep Chavarría lanzó un centro desde la izquierda, Chadi Riad falló en el despeje y Alemao tuvo una chance inmejorable dentro del área. El delantero definió desviado y desperdició la primera situación clara de la final.
El esquema de Crystal Palace incomoda a Rayo Vallecano
El equipo inglés se planta con un 3-4-3 bien marcado y consigue ocupar los costados con profundidad. Rayo Vallecano intenta salir limpio por abajo con Augusto Batalla, pero le cuesta progresar.
15’ PT Crystal Palace controla el desarrollo
Todavía no hubo remates al arco en Leipzig, aunque Crystal Palace empieza a mostrarse más cómodo en el partido. El equipo inglés circula la pelota cerca del área de Augusto Batalla y obliga a Rayo Vallecano a defender cada vez más atrás.
Crystal Palace empieza mejor
El equipo inglés tomó la iniciativa en el arranque y empuja a Rayo Vallecano contra el área de Augusto Batalla. Sin generar situaciones claras, Crystal Palace consigue instalarse cada vez más cerca del arco argentino.
Comenzó el partido
Rayo Vallecano, con Augusto Batalla titular, y Crystal Palace ya disputan la final de la Conference League en el Red Bull Arena de Leipzig. Ambos equipos buscan su primer título internacional.
Formación confirmada para Rayo Vallecano
El español Iñigo Pérez va con los habituales titulares, que lo tienen al argentino en el arco, en el partido más importante de la historia europea del club.
El 11 de Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Pep Chavarría; Unai López, Óscar Valentín (c); Jorge de Frutos, Isi Palazón, Álvaro García; y Alemao.
⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Íñigo Pérez para la final de la @Conf_League.#UECLfinal #ElSueñoFINAL pic.twitter.com/bb6h0Nopw5— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) May 27, 2026
Formación confirmada de Crystal Palace
El austriaco Oliver Glasner mantendrá el esquema ofensivo que llevó al Palace hasta la final. Walter Benítez estará entre los suplentes del conjunto inglés.
El 11 de Crystal Palace: Dean Henderson (c); Chadi Riad, Maxence Lacroix, Jaydee Canvot; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell; Ismaïla Sarr, Jean-Philippe Mateta y Pino.
Our Palace to take on Rayo Vallecano 🤌— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 27, 2026
La despedida de Óscar Trejo en Rayo Vallecano
La final en Leipzig también marcará el cierre de una etapa para Óscar Trejo. El mediocampista argentino, histórico referente de Rayo Vallecano, disputará su último partido con la camiseta del club español tras nueve temporadas consecutivas. A los 38 años, llega como suplente, aunque mantiene un peso simbólico muy fuerte dentro del plantel y entre los hinchas de Vallecas.
Una final inédita en Alemania
La Conference League tendrá un campeón inédito. Tanto Rayo Vallecano como Crystal Palace alcanzaron por primera vez una final europea y buscarán sumar el primer título continental de sus historias.
¿Cómo llega Rayo Vallecano a la final?
El equipo madrileño atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. Además de alcanzar por primera vez una final europea, cerró La Liga con una racha de nueve partidos sin derrotas, producto de seis victorias y tres empates. En la Conference League construyó una campaña sólida y competitiva, con Augusto Batalla como una de las grandes figuras. La ilusión también se sostiene en un antecedente que entusiasma a los españoles: los clubes de ese país ganaron cinco de las últimas seis finales europeas disputadas en Alemania.
El camino de Rayo Vallecano hacia Leipzig
Rayo Vallecano mostró regularidad durante toda la competencia y elevó su nivel en los cruces mano a mano. El equipo español dejó en el camino a Racing de Estrasburgo en semifinales y consiguió además una clasificación anticipada a las próximas copas europeas gracias a su octavo puesto en La Liga. La campaña ya quedó entre las más importantes de la historia de la institución. En Vallecas destacan el crecimiento deportivo del club durante las últimas temporadas y la consolidación de una identidad competitiva frente a rivales de mayor presupuesto.
¿Cómo llega Crystal Palace a la final?
Crystal Palace también vive una temporada inédita. El conjunto inglés alcanzó la primera final continental de su historia y se convirtió en el primer debutante en una gran competencia europea que llega a una definición desde 2001.
El equipo dirigido por Oliver Glasner llega con algunas dudas en los resultados recientes, ya que acumula cuatro partidos sin triunfos, aunque sostuvo una campaña muy consistente en la Conference League. Perdió apenas uno de sus últimos diez encuentros en el certamen y logró ocho victorias en fases eliminatorias, una marca récord para un debutante europeo. La final también marcará la despedida de Glasner, que dejará el cargo después del partido.
El recorrido europeo de Crystal Palace
El conjunto londinense construyó su clasificación a la final desde una estructura defensiva firme y una notable eficacia en los cruces directos. Walter Benítez, suplente en la actualidad, tuvo participación en la serie de octavos de final frente a AEK Larnaca. Crystal Palace buscará coronar la mejor temporada internacional de su historia con un título que le permita sumar la primera estrella continental del club y cerrar un ciclo histórico antes de la salida de Glasner. El año pasado ganaron sus dos primeros títulos, la FA Cup y la Community Shield.
Batalla quiere hacer historia
Rayo Vallecano jugará este miércoles la primera final europea de sus 102 años y tendrá a un argentino como una de sus principales figuras. Augusto Batalla, con 30 años, consolidado como titular y referente del equipo madrileño, buscará coronar una campaña histórica en la Conference League frente a Crystal Palace, en Leipzig.
El arquero surgido de River fue decisivo durante el recorrido del conjunto español hacia la definición, especialmente en la semifinal ante Estrasburgo. En Vallecas destacan su personalidad en los partidos grandes y la regularidad que sostuvo durante toda la temporada continental.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Crystal Palace vs. Rayo Vallecano
En el Red Bull Arena de Leipzig, desde las 16, Crystal Palace y Rayo Vallecano se enfrentan en la final de la Conference League. Ambos equipos buscan su primer título internacional. Dirige el italiano Maurizio Mariani. Transmiten ESPN y Disney+, y podrán seguir el minuto a minuto por este medio.
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