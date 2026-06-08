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Congo RD vs. Chile, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Congo RD recibe a Chile en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro se disputará este martes 9 de junio a las 12.00 h en el estadio Municipal de La Línea de la Concepción, situado en la ciudad de La Línea de la Concepción.

El momento de los equipos

Congo RD llega a este enfrentamiento tras haber igualado sin goles frente a Dinamarca en su última presentación. Por su parte, el seleccionado de Chile afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras caer 2-1 ante Portugal en su duelo anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán en este primer encuentro de la fecha mejorar sus prestaciones ofensivas tras los resultados obtenidos en sus compromisos previos, donde Congo RD no logró convertir goles y Chile llega tras una derrota ajustada fuera de casa.

Lo que está en juego

Este amistoso internacional representa una oportunidad valiosa para ambos seleccionados de ensayar variantes tácticas y sumar rodaje competitivo, permitiendo a los cuerpos técnicos ajustar piezas de cara a los próximos objetivos oficiales de sus respectivos calendarios.

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