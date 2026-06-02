Congo RD vs Dinamarca, por el Amistosos Internacionales 2026

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Congo RD recibe a Dinamarca en un duelo de preparación en la jornada 1 de los Amistosos Internacionales 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se llevará a cabo este miércoles 3 de junio a las 15.00 h en el Stade Maurice Dufrasne, ubicado en la ciudad de Liege.
El momento de los equipos
Congo RD llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su última presentación, en la que logró imponerse por 2-0 frente a Zambia. Por su parte, el seleccionado de Dinamarca afronta este duelo como parte de su calendario de preparación internacional en el marco de la temporada 2025.
Números que anticipan el duelo
Ambos equipos se encuentran en una etapa de rodaje. Mientras Congo RD busca consolidar la solidez defensiva y ofensiva exhibida en su reciente victoria ante Zambia, Dinamarca plantea este desafío como una oportunidad para evaluar variantes tácticas en un escenario neutral dentro del cronograma de amistosos internacionales.
Lo que está en juego
Para Congo RD, el partido representa la oportunidad de ratificar su buen presente competitivo. Para Dinamarca, el objetivo principal es probar piezas y afianzar el funcionamiento colectivo del equipo frente a un rival que llega con confianza tras su último triunfo.
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