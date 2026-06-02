LA NACION

Congo RD vs Dinamarca, por el Amistosos Internacionales 2026

Congo RD recibe a Dinamarca en un duelo de preparación en la jornada 1 de los Amistosos Internacionales 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'

El encuentro se llevará a cabo este miércoles 3 de junio a las 15.00 h en el Stade Maurice Dufrasne, ubicado en la ciudad de Liege.

El momento de los equipos

Congo RD llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su última presentación, en la que logró imponerse por 2-0 frente a Zambia. Por su parte, el seleccionado de Dinamarca afronta este duelo como parte de su calendario de preparación internacional en el marco de la temporada 2025.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos se encuentran en una etapa de rodaje. Mientras Congo RD busca consolidar la solidez defensiva y ofensiva exhibida en su reciente victoria ante Zambia, Dinamarca plantea este desafío como una oportunidad para evaluar variantes tácticas en un escenario neutral dentro del cronograma de amistosos internacionales.

Lo que está en juego

Para Congo RD, el partido representa la oportunidad de ratificar su buen presente competitivo. Para Dinamarca, el objetivo principal es probar piezas y afianzar el funcionamiento colectivo del equipo frente a un rival que llega con confianza tras su último triunfo.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Nuevas reglas en el Mundial: los cambios en el VAR, las pérdidas de tiempo y la "roja por confrontación"
    1

    Mundial 2026: cuáles son los cambios principales que hará la FIFA en las reglas de la Copa del Mundo

  2. Cirugía a fondo: las razones de Stefano Di Carlo para una barrida profunda en el plantel de River
    2

    Cirugía a fondo: Stefano Di Carlo explicó las razones de una renovación profunda en el plantel de River

  3. Cómo son las habitaciones de la selección en Kansas: las duplas que se filtraron y por qué Messi duerme solo
    3

    Las habitaciones de la selección argentina en Kansas: los detalles, las duplas que se filtraron y por qué Messi duerme solo

  4. Pulgar para arriba y pequeños pasos: Messi ya se entrena con la selección argentina en Kansas
    4

    Lionel Messi se entrenó con la selección argentina por primera vez en Kansas y planifica los pasos hasta el Mundial