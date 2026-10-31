Conmebol dio a conocer los horarios de las finales de Libertadores y Sudamericana

Se vienen días de definiciones para los dos torneos continentales que llenan de prestigio al fútbol sudamericano. Y en ambos certámenes hay presencia argentina. Conocidas las sedes, las fechas y los finalistas, restaba saber los horarios de los dos partidos trascendentales que marcarán el mes de noviembre en esta región. Este sábado, Conmebol dio a conocer los detalles que faltaban.

Boca Juniors y Atlético Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre en Barranquilla a las 19.30 de nuestro país (17.30 de Colombia).

🗓️ Horario confirmado para la Final de la CONMEBOL #Sudamericana: @Atletico y @BocaJrsOficial jugarán el 21/11, en Barranquilla, a las 17:30, hora local 🇦🇷🏆🇧🇷 pic.twitter.com/9wJIEQxOaL — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 31, 2026

El equipo argentino, conducido por Rodolfo Arruabarrena, llega a la cita tras dejar en el camino a Vasco da Gama tras vencerlo por 3-1 en el Maracaná. Boca intentará sostener el dominio del país en el certamen: Racing (2024) y Lanús (2025) fueron los últimos campeones. Para este partido, los socios de Boca aguardan expectantes el inicio de la venta de entradas. Del otro lado, Atlético Mineiro es dirigido por el argentino Eduardo Domínguez y llega tras eliminar a Montevideo City Torque en las semifinales.

Boca está presente en todos los frentes posibles. Pelea por el título de campeón de la Tabla Anual, espera por el partido de semifinales de la Copa Argentina ante Banfield y ya está clasificado a los octavos de final del Clausura. Atraviesa un momento excelente, que deberá ratificar este domingo ante River en la Bombonera.

Los jugadores de Boca celebran de cara a su público en el Maracaná, tras eliminar a Vasco PABLO PORCIUNCULA - AFP

Una semana más tarde de la final de la Sudamericana, el sábado 28, Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán el partido decisivo de la Copa Libertadores a las 17 de Argentina (mismo horario de Uruguay), en el legendario estadio Centenario de Montevideo.

Para el equipo platense, la clasificación a la final llegó tras eliminar a Flamengo, el último campeón, en el Maracaná, luego de vencerlo en los penales con una actuación brillante de su arquero Fernando Muslera. Estudiantes intentará ser el primer campeón no brasileño desde que River venció a Boca en las finales de 2018: desde entonces, Flamengo, Palmeiras y Botafogo se repartieron los siguientes siete títulos.

Desde que perdió la serie en Río de Janeiro, Flamengo sostiene su reclamo de que Estudiantes sea descalificado por la inclusión de Marcos Rojo, al que Conmebol no había habilitado para el duelo de ida en La Plata. El club elevó el caso al TAS (Tribunal Arbitral del Deporte, por su sigla en inglés), que le dio vía libre al defensor para jugar la revancha. Flamengo recurrió la decisión tras el partido, pero esta semana Conmebol confirmó la clasificación del Pincha. Pese a ello, Flamengo no se resigna. Falta saber si el fallo definitivo del TAS permite que Rojo dispute la final en Montevideo.

Palmeiras, que venció a Fluminense por penales en la semi de la Libertadores, llega a la cita peleando el título del Brasileirao palmo a palmo con Flamengo, mientras que Estudiantes tiene mínimas posibilidades de acceder a los octavos de final del Clausura. Si no se clasifica, al equipo argentino le quedarán tres semanas sin competir hasta el partido del 28 en Montevideo