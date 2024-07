Conmebol informó a once futbolistas uruguayos por los incidentes tras la eliminación ante Colombia

Escuchar

MIAMI (enviado especial).- Los graves incidentes ocurridos luego del encuentro que Colombia le ganó a Uruguay por 1 a 0, en el estadio Bank of America de Charlotte, tendrán consecuencias, según lo que trasciende de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, que está investigando lo sucedido. En Uruguay se habla de que once futbolistas de su selección fueron informados, y que se vienen sanciones económicas y deportivas para la Celeste.

Todo ocurrió una vez finalizado el encuentro de la semifinal, cuando hinchas colombianos se tomaron a golpes con uruguayos, entre los que estaban familiares de los jugadores charrúas. Al ver la situación, varios futbolistas ingresaron en la platea a combatir cuerpo a cuerpo con los simpatizantes de camiseta amarilla. Entre los más alterados, estaba Darwin Núñez. En la zona de palcos, también hubo problemas. Dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se pelearon con varios simpatizantes colombianos. Incluso se observa en un video a uno de los directivos charrúas arrojar algo hacia el público.

Un dirigente del fútbol juvenil uruguayo fue identificado por arrojar un vaso a los hinchas colombianos

Los once futbolistas informados son Matías Viña, Santiago Mele, Darwin Núñez, Josema Giménez, Mathías Olivera, Facundo Pellistri, Ronald Araújo, Brian Rodríguez, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur y Sebastián Cáceres. Todos ellos tendrán un expediente distinto, según el grado de participación en los hechos.

A la Conmebol tampoco le gustó el comportamiento en el palco oficial uruguayo. El dirigente Marcelo García, cabeza del fútbol juvenil de las selecciones charrúas, fue informado debido al video en el que se lo ve arrojando un vaso con hielo a los fanáticos colombianos. Si bien García no formaba parte de la delegación y estaba en calidad de “invitado”, tendría también un castigo.

La AUF está recopilando videos y testimonios para armar su defensa, que puede ser presentada hasta el 17 de este mes. Es por ello que las sanciones, en caso de que las hubiera, saldrán una vez finalizada la Copa América y se purgarán en jornadas de eliminatorias. De esta manera, Marcelo Bielsa podrá disponer de casi todos para el encuentro por el tercer puesto, que se disputará este sábado, en el mismo estadio del escándalo, frente a Canadá. Quienes no podrán jugar son Guillermo Varela -expulsado por el árbitro al final del partido con Colombia- y De La Cruz, que llegó al límite de tarjetas amarillas.

La estrategia de la AUF estará centrada en que los futbolistas intercedieron al ver que familiares suyos -entre ellos mujeres, niños y bebés- eran agredidos por los hinchas colombianos y que no había seguridad suficiente para detener el descontrol.

En varios medios uruguayos, brindaron su testimonio los familiares de los futbolistas que estuvieron en el lugar de los incidentes. Miguel Ugarte, padre del mediocampista Manuel Ugarte, dio su versión de los hechos a Radio Carve: “Había un clima efervescente ya afuera del estadio. Tuvimos que caminar casi 1 km y había un clima adverso, los colombianos nos identificaban y estábamos como uruguayos recibiendo un clima negativo. Había insultos, gestos. Empezó el partido y durante todo el partido hubo provocaciones, nos hablaban del 2014 (cuando Colombia eliminó a Uruguay del Mundial), un exceso de confianza en los colombianos. Nosotros somos todos familiares, esposas, hijos, padres, primos. Estábamos todos juntos y había filas con colombianos al lado. Después del gol de Colombia, el entretiempo se puso medio pesado, gente de Uruguay que respondió a los insultos, porque estás todos el tiempo escuchando y reaccionás, no fueron reacciones violentas. Empezó a subir la temperatura. Hubo un clic que fue la expulsión de Muñoz, ahí se enardeció la tribuna colombiana. Había poco guardia y poco policía”.

Un verdadero descontrol ocurrió en las tribunas del estadio Bank of America tras la eliminación de Uruguay a manos de Colombia TIM NWACHUKWU - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otro de los que habló fue Luis Gómez, padre de la pareja de Maxi Araujo, que aparece en varios videos peleando con colombianos cerca de Darwin Núñez. “Entiendo que hay cosas que se hicieron virales, pero no saben todo lo que se vivió en el estadio. Era una locura. Yo reaccioné cuando vi que le pegaron a mi hija. Se puso muy feo en una parte. Con mi hijo y mi señora estábamos cerca de Darwin cuando le pegaron. Tuvimos que dar una mano. Éramos poquitos. Fue una situación feísima”, contó en el programa Minuto 1. Y agrego: “Me agarraron entre tres policías. Me ayudaron mis hijas y mi señora para que no me llevaran detenido. Recibimos la ayuda de que nos dejaran pasar para la cancha”.