Conmebol lanzó nuevos parches para los campeones de la Libertadores: cómo quedan los escudos argentinos

La Conmebol anunció este lunes un cambio para destacar a los campeones de la Copa Libertadores: a partir de ahora, ya no se usará más el escudo tradicional que lucían todos los equipos que alguna vez ganaron el trofeo, sino que se utilizarán parches personalizados. Cada equipo tendrá su propio diseño según los colores y la cantidad de veces que se hicieron con la competencia.

“Una nueva era para los campeones de la Conmebol Libertadores. Hasta hoy, todos estaban representados por el mismo parche. Ahora, cada uno tendrá su propia identidad. Cantidad de títulos, colores oficiales del club, años de las conquistas. 27 campeones, 27 identidades”, expresó la confederación a través de un video que publicó en sus redes sociales.

¡Así son los nuevos parches de la CONMEBOL #Libertadores! Una nueva identidad para la #GloriaEterna pic.twitter.com/ZsZuLeOuHo — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 27, 2026

Antes, el parche tradicional era dorado, tenía el símbolo de la copa y contaba con el mismo diseño para todos los equipos. Lo que marcaba la diferencia era que, debajo del trofeo, cada club tenía el número de la cantidad de veces que ganó la competencia.

El club que más Libertadores tiene es Independiente, de la Argentina, que se quedó con la copa en siete ocasiones: 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984. De cerca, lo sigue Boca, con seis: 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007.

Así quedará el parche de Boca

River, por su parte, tiene cuatro unidades (1986, 1996, 2015 y 2018), al igual que Estudiantes (1968, 1969, 1970 y 2009). Además, cuatro equipos cuentan con un solo título: San Lorenzo (2014), Vélez (1994), Argentinos Juniors (1985) y Racing (1967).

En tanto, de los campeones, el único equipo argentino que tiene la posibilidad de aumentar el número de Libertadores este año es Estudiantes, que clasificó a los octavos de final de la edición 2026. Platense y Rosario Central, que nunca ganaron la copa, también llegaron a esta instancia y podrían levantar el título por primera vez.

Por otro lado, Boca y River están disputando la Copa Sudamericana, ya que el Millonario no clasificó a la Libertadores y el Xeneize que sí lo hizo, quedó eliminado en la fase de grupos.

River tiene cuatro Copas Libertadores

Cuántas Libertadores tiene cada equipo