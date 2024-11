Convocados de la selección argentina para el partido vs. Paraguay, por las Eliminatorias 2026

La selección argentina afronta este jueves su penúltimo partido en el año ante Paraguay por las eliminatorias Sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 con 26 jugadores a disposición de Lionel Scaloni para el encuentro que se desarrolla desde las 20.30 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. El cotejo se transmite en vivo por TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play y MiTelefé. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El entrenador citó inicialmente a 28 futbolistas y fueron desafectados por lesión Nicolás González, Germán Pezzella y Lisandro Martínez. Ante esa merma, fue llamado a último momento Facundo Medina. Los 11 que son titular frente al combinado guaraní los tiene decidido y, a excepción de una sustitución de último momento, son los que habitualmente se desempeñan en cada cotejo y sin sorpresas.

Lionel Scaloni tiene a disposición 26 jugadores para el duelo vs. Paraguay y ya eligió los 11 titulares MARCOS BRINDICCI - LA NACION

El arquero es Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien regresa tras cumplir los dos encuentros de sanción por “actos indisciplinarios” que le aplicó la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). La defensa tiene a Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico con Medina, Nehuén Pérez, Leonardo Balerdi y Gonzalo Montiel como relevos mientras que en el mediocampo inician los mismo que en la final del Mundial Qatar 2022: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Ese sector es donde más variantes tiene el cuerpo técnico con Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Enzo Barrenechea, volante central de 23 años que está a préstamo en Valencia desde Aston Villa y fue la gran sorpresa de la nómina.

En la ofensiva el DT dispone del tridente Lionel Messi más Julián Álvarez y Lautaro Martínez con otros tres futbolistas de recambio como lo son Nicolás Paz, Alejandro Garnacho y Valentín Castellanos.

La lista de convocados de la selección argentina vs. Paraguay

Arqueros (3): Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli. Defensores (8): Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Nicolás Tagliafico.

Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Nicolás Tagliafico. Mediocampistas (9): Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Enzo Barrenechea, Facundo Buonanotte.

Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Enzo Barrenechea, Facundo Buonanotte. Delanteros (6): Lionel Messi, Nicolás Paz, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos.

Nicolás Tagliafico y Nahuel Molina son los laterales de la selección argentina para el partido vs. Paraguay LOGAN RIELY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entre los jugadores que no fueron convocados para el encuentro sobresalen Paulo Dybala y Marcos Acuña y Juan Musso. Además, Valentín Carboni, campeón de la última Copa América y ya consolidado en el plantel, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no está a disposición, por lo que no fue llamado.

La selección argentina lidera la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas con 22 puntos y puede quedar prácticamente clasificada a la Copa del Mundo de conseguir un triunfo en Paraguay. En la primera rueda se impuso al conjunto Guaraní 1 a 0 con gol de Otamendi, pero ahora tiene enfrente a un oponente que, dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro, elevó su nivel, consiguió buenos resultados -en su última presentación doblegó 2 a 1 a Venezuela-, escaló al sexto puesto y está en zona de acceso al próximo Mundial.

LA NACION