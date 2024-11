Ver online TyC Sports y Telefé: Argentina vs. Paraguay, en vivo

La selección argentina asume este jueves ante Paraguay el penúltimo compromiso del año antes de bajarle el telón definitivo a este 2024 jugando como local frente a Perú. Y lo hace desde las 20.30 (horario argentino), enfrentando en el estadio Defensores del Chaco de Asunción al equipo guaraní, por la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en el que ya tiene más de un pie y medio adentro. El conjunto albiceleste, que cuenta en sus filas a Lionel Messi, lidera en la tabla de posiciones de la clasificación de la Conmebol con suma comodidad y la tranquilidad que le confiere ser hoy el N° 1 del planeta fútbol. El partido se puede ver en vivo por televisión a través de dos señales o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Los canales con los derechos son TyC Sports y Telefé, por lo cual también están disponibles por streaming en las plataformas TyC Sports Play y MiTelefe. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

TyC Sports.

Telefé.

TyC Sports Play.

MiTelefe.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Lionel Messi, el capitán y leyenda, y Nico Paz, de la generación que se viene, están convocados Daniel Jayo - Getty Images South America

Tras este compromiso, la selección argentina volverá a presentarse el próximo martes 19, frente a Perú, uno de los equipos de peor presente en las Eliminatorias, por la fecha 12. Y será en la Bombonera de Buenos Aires desde las 21, a raíz de que el estadio Monumental, habitual casa del conjunto nacional, será utilizado para la final de la Copa Libertadores el próximo 30 de noviembre y entregado con antelación a los organizadores.

De cara al enfrentamiento con Paraguay, el DT de la selección albiceleste, Lionel Scaloni, analiza algunas modificaciones. Por lo pronto, recuperará a un titular indiscutido: Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El arquero volverá a pararse bajo los tres palos luego de no disputar la última doble fecha por una sanción disciplinaria de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). En cuanto al resto del equipo, el propio entrenador anticipó en conferencia de prensa que no habrá tantas variantes: “Va a ser bastante similar al del último partido. Tengo alguna duda, pero creo que va a ser parecido al del partido con Bolivia”, anticipó. En ese contexto, la única duda es el esquema: 4-4-2 ó 4-3-3. En el primer caso jugaría Leandro Paredes y, en el otro, Julián Álvarez.

En la previa del encuentro, Scaloni fue cauto sobre su rival de turno y resaltó la manera que tiene de jugar: “Sobre Paraguay, pienso que además de ser una selección que siempre fue difícil para nosotros, también tiene buenos jugadores y sabemos que los equipos de (Gustavo) Alfaro son muy ordenados y eso los hace complicados”, comentó.

Emiliano 'Dibu' Martínez está listo para retomar el liderazgo del arco argentino: cumplió la sanción Aníbal Greco

Justamente Alfaro, DT de la Albirroja, describió a la selección argentina como “la humedad”, usando una nueva metáfora, a las que acostumbra recurrir: “Si no tenés sociedades, Argentina te encuentra. La concepción de juego que tiene no la podés neutralizar solamente poniendo jugadores con ciertas características. Tenemos que tener la menor cantidad de desajustes posibles. Es como la humedad, por algún lugar se filtra. Si vos tenés una pared rajada, la humedad aflora. Si te descubre las rajaduras y esas rajaduras no las tenés bien cubiertas en las coberturas, por ahí se te filtra”, dijo.

Gustavo Alfaro ya impuso su impronta en Paraguay, que no perdió desde su llegada

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.75 contra los 5.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Paraguay. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.40.

