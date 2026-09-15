Convocados de la selección argentina para los próximos amistosos, con Lionel Messi

La selección argentina jugará tres amistosos en la próxima fecha FIFA y el DT Lionel Scaloni convocó a 28 jugadores con una sorpresa: Lionel Messi forma parte de la nómina. El mejor jugador de la historia tendrá su despedida del seleccionado el 6 de octubre, en el estadio Monumental, frente a Benín. Los otros dos compromisos serán el 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y el 3 de octubre contra Burkina Faso en la cancha de River.

Según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ‘Leo’ se sumará al plantel en la previa del encuentro ante Benín. Lo mismo harán Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no estarán disponibles para jugar los primeros dos cotejos. “[Queremos] invitar a todos los campeones del mundo, que participaron del Mundial de Qatar, para que con sus familias lo acompañen en un partido inolvidable, en el último tango del mejor jugador del mundo”, comentó Claudio Tapia, presidente del ente que regula el fútbol a nivel nacional, en un video.

Lionel Messi tendrá su partido de despedida con la selección argentina en el Monumental el 6 de octubre.

“A todos los hinchas de la selección, los argentinos y argentinas, quiero comunicarles que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la selección mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre, acá, en la Argentina”, dijo previamente.

Será la primera actuación de la Argentina después del subcampeonato en en el Mundial 2026. También, la penúltima citación de Scaloni antes de que termine su contrato (no está confirmado si renovará) y la primera vez que el plantel se reúna luego de que Messi anunció su retiro a nivel internacional. Lo que está claro es que es el fin de un ciclo histórico y que, después de la despedida del ‘10′, será momento de planificar el futuro albiceleste.

Tras la final perdida ante España en el Mundial 2026, Messi se despedirá de la selección en la Argentina PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Con respecto al resto de los convocados para jugar ante los bolivianos, los burkineses y los benineses, hay algunas sorpresas. De los que jugaron la última Copa del Mundo no aparecen Marcos Senesi, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi (River), quien ya anunció su retiro del seleccionado al igual que Messi, ni los suspendidos por los incidentes en la final ante España: Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada. La buena noticia es que estos tres encuentros serán tenidos en cuenta por la FIFA en el recuento de las sanciones.

Sin embargo, la AFA anunció que en los próximos días se darán a conocer los citados del plano local, y ahí podrían figurar Montiel, Almada (fue suspendido por un partido contra los 10 de Paredes y los ocho de Molina) y Otamendi, que también podría despedirse de la camiseta con la que ganó un Mundial, dos Copas América y una Finalíssima.

En contrapartida, hay ocho futbolistas que por cuestiones físicas o futbolísticas no fueron tenidos en cuenta para la última Copa del Mundo que ahora sí recibieron el llamado. Los mismos son: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Juan Foyth, Gianluca Prestianni, Román Vega y Santiago Castro. De ellos, únicamente Balerdi había sido citado, pero fue desafectado antes del comienzo del certamen y reemplazado por Senesi.

Franco Mastantuono, de buen presente en Fiorentina, regresa a la selección argentina JUAN MABROMATA - AFP

Lista de convocados

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Juan Foyth (Villarreal)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Delanteros

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Lionel Messi (Inter Miami)