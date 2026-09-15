Kevin Mac Allister sufrió una seria lesión en Bélgica y estará varios meses sin jugar

La carrera de Kevin Mac Allister acababa de entrar en uno de sus momentos más sólidos en Europa hasta que tuvo que escuchar una de las peores noticias para un futbolista. El defensor argentino de Union Saint-Gilloise sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y deberá afrontar una larga recuperación que lo mantendrá alejado de la competencia durante buena parte de la temporada europea.

La lesión se produjo durante la victoria de su equipo por 5 a 0 sobre Lommel SK, en la sexta fecha de la Jupiler Pro League. Cuando faltaban poco más de veinte minutos para el final, Mac Allister quedó sentido tras una acción de juego, no pudo continuar y abandonó el campo visiblemente dolorido. Las primeras sensaciones en el cuerpo técnico no fueron alentadoras y, apenas finalizado el encuentro, el entrenador David Hubert admitió que la situación “no tenía buen aspecto”. Horas más tarde, los estudios médicos confirmaron el peor escenario y el club informó la situación.

Kevin Mac Allister has suffered an ACL tear and will be sidelined for an extended period.



The whole Union family will be side by side with Kevin during his recovery. 🫶 pic.twitter.com/qWVd9eyenv — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 13, 2026

Union Saint‑Gilloise comunicó oficialmente que el futbolista argentino sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y que permanecerá inactivo durante un período prolongado. El club belga acompañó el anuncio con un mensaje de respaldo a quien se convirtió en uno de los líderes del plantel y llevaba el brazalete. “Estamos contigo, capitán”, se leyó en las redes sociales del club belga.

“Kevin Mac Allister ha sufrido una rotura de ligamento cruzado anterior y estará fuera por un período prolongado. Toda la familia de Union estará al lado de Kevin durante su recuperación”, prosiguió el comunicado.

Mac Allister, de 28 años, deberá someterse a una intervención quirúrgica antes de comenzar el proceso de rehabilitación. Los plazos habituales para este tipo de lesiones oscilan entre seis y ocho meses, por lo que su regreso podría producirse recién entre abril y mayo de 2027.

Kevin Mac Allister es uno de los pilares de Union Saint-Gilloise, que tendrá una dura tarea para reemplazar al argentino JOHN THYS - Belga

El diagnóstico representa un duro golpe tanto para el jugador como para Union Saint‑Gilloise. El conjunto de Bruselas atraviesa un gran presente: pelea en los primeros puestos de la liga belga y se prepara para afrontar la Europa League. La ausencia de Mac Allister obligará al entrenador a reorganizar una defensa que ya había sufrido otras bajas importantes.

Para Mac Allister, además, la noticia tiene una carga especial. No es la primera vez que enfrenta una lesión grave. En 2017, cuando formaba parte del seleccionado argentino Sub 20, sufrió otra rotura de ligamentos cruzados, aunque en la otra rodilla. Y ahora tendrá que recorrer nuevamente ese camino de paciencia, trabajo físico y fortaleza mental.

Su historia en Union Saint‑Gilloise explica por qué la noticia tuvo tanta repercusión en Bélgica. El defensor llegó al club en julio de 2023 procedente de Argentinos, luego de haberse formado en las divisiones inferiores del conjunto de La Paternal y de haber tenido un breve paso por Boca. Desde su desembarco en el fútbol belga se consolidó rápidamente como titular gracias a su versatilidad para desempeñarse como marcador central o lateral derecho.

Con el correr de las temporadas se transformó en uno de los referentes del vestuario. Su regularidad, capacidad de liderazgo y rendimiento en partidos decisivos le permitieron ganarse la confianza de entrenadores, compañeros e hinchas. En ese período participó de algunos de los años más exitosos de la institución y fue protagonista en la conquista de varios títulos locales.

La evolución de Kevin Mac Allister en Bélgica también lo acercó al seleccionado argentino. Aunque su recorrido con la mayor es breve, llegó a debutar bajo la conducción de Lionel Scaloni y aparecía como una alternativa valorada por su capacidad para ocupar distintas posiciones defensivas. En el equipo nacional compartió una de las convocatorias con su hermano Alexis.

Tiempos de selección: los hermanos Kevin y Alexis Mac Allister, juntos por primera vez con los colores albicelestes; fue en el amistoso ante Angola, en noviembre de 2025

La temporada seguirá para Union Saint‑Gilloise, que en el último mercado de pases contrató a otro argentino, el atacante Dylan Aquino, de Lanús, pero la imagen de su capitán dejando el campo lesionado deja un gran signo de preocupación. Para Kevin Mac Allister comienza ahora otra etapa de superación. Pero ya sabe de qué se trata porque tiempo atrás consiguió dejar atrás una dificultad similar. Si de un luchador se trata.