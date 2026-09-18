Convocatorias en Europa: los campeones que faltan en España, las revanchas que ofrece Tuchel en Inglaterra y Cristiano Ronaldo continúa, a los 41 años

El Mundial terminó hace casi dos meses, pero las principales selecciones europeas ya empiezan a mirar hacia adelante. Y las primeras convocatorias después de la Copa del Mundo dejaron historias diferentes entre quienes estuvieron, quienes quedaron afuera y aquellos que, contra el paso del tiempo, todavía permanecen. España conserva a 22 de sus 26 campeones, aunque cuatro nombres quedaron al margen; Cristiano Ronaldo, a los 41 años, continúa como referencia de Portugal en el comienzo del ciclo de Jorge Jesus; y Thomas Tuchel les abrió otra vez las puertas de Inglaterra a Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer, dos de sus exclusiones más resonantes en la lista mundialista.

Luis de la Fuente eligió la continuidad después de conducir a España al título. “¿Cómo no va a haber continuidad con unos jugadores que son campeones de todo?”, planteó el seleccionador, que convocó a 22 futbolistas que estuvieron en la consagración de julio. Las excepciones son Marcos Llorente, Joan García, Gavi y Borja Iglesias, aunque sus ausencias responden a motivos diferentes.

Vuelve el equipo de todo un país, vuelve la @SEFutbol.



Luis de la Fuente ofrece la lista de convocados para los próximos partidos de la #NationsLeague.#VamosEspaña pic.twitter.com/e21FH1W5wj — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 18, 2026

Llorente anunció el 3 de septiembre que cerraba su etapa en el seleccionado, a los 31 años y después de 27 partidos internacionales. En cambio, el arquero de Barcelona, Joan García, sufrió una lesión en una rodilla y fue reemplazado por Josep Martínez, arquero de Inter de Milán, que recibió su primera convocatoria. El otro jugador culé, Gavi, debe cumplir una fecha de suspensión por conducta antideportiva tras la final del Mundial ante la Argentina, en la que tuvo un altercado con Leandro Paredes y Thiago Almada, y viene de recuperarse de una lesión.

Mientras que el delantero de Celta de Vigo, Iglesias, tuvo poco protagonismo en el comienzo de la temporada y De la Fuente optó por Roberto Fernández. El delantero de Espanyol, de 24 años, es una de las dos caras nuevas y llega después de un gran arranque de temporada: convirtió seis goles en seis partidos. Además, Dean Huijsen, de Real Madrid, y Fermín López, de Barcelona, vuelven al seleccionado. El mediocampista azulgrana no pudo disputar el Mundial por una lesión. “Tanto Dean como Fermín ahora tienen la oportunidad de volver a vivir esta experiencia y seguir manteniendo ese nivel futbolístico para crecer como futbolistas”, explicó De la Fuente.

España ganó la Nations League de 2023, la Eurocopa de 2024 y el reciente Mundial de 2026, además de alcanzar la final de la Nations de 2025. Sin embargo, De la Fuente trasladó rápidamente el éxito al pasado. “No nos vale con lo que hemos hecho en el Mundial, hay que ser mejores”, advirtió durante la conferencia de prensa en la que presentó a los convocados este viernes.

Dos que vuelven

El próximo desafío llegará justamente frente a una de las selecciones que más movimientos hizo después de la Copa. España visitará a Inglaterra el 26 de septiembre, en Wembley, en el estreno por la Nations League. Será el primer partido de la Roja con las dos estrellas en la camiseta y también el comienzo de una nueva etapa para varios futbolistas ingleses.

Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold, dos de las grandes ausencias de Inglaterra en el último Mundial Jacques Feeney/Offside - Offside

Tuchel recuperó a Alexander-Arnold y Cole Palmer después de dejarlos fuera del Mundial, una determinación que generó críticas antes de una competencia en la que Inglaterra alcanzó las semifinales y terminó tercera, luego de superar a Francia por 6 a 4. El lateral de Real Madrid no era convocado desde 2025; el futbolista de Chelsea también vuelve después de una ausencia que estuvo entre las más comentadas de la lista mundialista.

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Thomas Tuchel's first #ThreeLions squad of the 2026-27 season 🦁 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) September 18, 2026

El entrenador alemán, de todos modos, no presentó esas decisiones como una rectificación. “Cole ha recuperado sus estadísticas: asistencias, goles importantes. Creo que tiene algo que demostrar. Lo mismo pasa con Trent, nunca han sido jugadores no seleccionables”, explicó durante la conferencia de prensa. Y agregó: “Confiamos en otros jugadores y asumo esa decisión. Ahora es el momento de que luchen por un puesto”.

Con el lateral derecho, que también puede jugar en el mediocampo, fue todavía más terminante. “Tiene que rendir, así de sencillo. Es una competición y entiendo la pregunta porque no estuvo con nosotros en el Mundial. Confiamos en otros jugadores. Sigo manteniendo esta decisión y ahora es el momento de que luche por su puesto”, sostuvo Tuchel. El técnico también confirmó que lo utilizará como lateral derecho.

Los regresos no significan una reapertura generalizada de las puertas. Phil Foden continúa fuera de la convocatoria, al igual que otros mundialistas como Ollie Watkins, Ivan Toney y Noni Madueke. En cambio, Rio Ngumoha, Alex Scott y Jarrad Branthwaite aparecen entre las novedades de una nómina de 27 futbolistas para los cuatro encuentros de Nations League.

Cristiano eterno

Si Inglaterra muestra que una exclusión mundialista no necesariamente cierra una historia internacional, Portugal ofrece el caso opuesto: el de un futbolista cuya permanencia atraviesa entrenadores, generaciones y torneos. Cristiano Ronaldo tiene 41 años y sigue allí.

Durante el Mundial había dejado en claro que era su última Copa del Mundo Ulrik Pedersen - ZUMA Press Wire DPA

Jorge Jesus, sucesor de Roberto Martínez después del Mundial, incluyó al delantero de Al-Nassr en su primera convocatoria como seleccionador portugués. Ambos se conocen de su paso por el club saudita y volverán a encontrarse ahora en un escenario diferente. Portugal, campeón de la Nations League en 2019 y 2025, comenzará la defensa del título frente a Gales, en Lisboa.

Ronaldo había anunciado en agosto que este año sería “probablemente” el último de su carrera profesional, pero su recorrido internacional todavía no terminó. En el Mundial se convirtió en el primer futbolista de la historia que marcó en seis Copas del Mundo. Portugal, sin embargo, quedó eliminado en los octavos de final frente a España por 1-0, y Roberto Martínez recibió críticas por mantener al capitán como titular y conceder pocos minutos a Gonçalo Ramos, actualmente en el Milan.

El cambio de entrenador no alteró, al menos en esta primera convocatoria, la presencia del cinco veces ganador del Balón de Oro. Jesus, sin embargo, estableció públicamente cuál será el criterio para decidir su lugar en el equipo. “Lo que importa es su rendimiento. El pasado no cuenta. El rendimiento es lo que determinará las decisiones que tomaré en los entrenamientos y en los partidos”, afirmó.

Os convocados para o início da caminhada na Liga das Nações 2026/27 🗺️👀



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Y después se refirió directamente a la condición especial del capitán portugués: “Cris es un jugador como todos los demás. Si rinde, juega; si no, no juega. Tiene un estatus diferente, tiene cinco Balones de Oro, pero ¿eso influye en mis decisiones? No. Ahora bien, que sea diferente, eso sí”.