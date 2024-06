Copa América 2024 | Bielsa fue suspendido y ya son cuatro los DT argentinos que cometieron la misma falta

Escuchar

MIAMI, (enviado especial).- Marcelo Bielsa fue suspendido hoy por la Conmebol. El motivo: la selección que dirige, Uruguay, salió tarde a jugar el segundo tiempo en los partidos ante Panamá y Bolivia. De esta forma, el Loco no podrá ocupar el banco de suplentes en la última fecha del Grupo C, el próximo lunes ante Estados Unidos, en Kansas City, para asegurar el primer puesto de su grupo.

Walter Samuel fue el entrenador de la selección argentina ante Perú, tras la sanción a Lionel Scaloni Lynne Sladky - AP

La sanción a Bielsa es la misma que ya sufrieron otros tres colegas argentinos. Y por la misma causa. Lionel Scaloni, de Argentina, Ricardo Gareca, de Chile, y Fernando Batista, de Venezuela.

Scaloni, que fue advertido en su primer partido frente a Canadá y finalmente fue sancionado tras ingresar unos minutos tarde al segundo tiempo frente a Chile, no pudo estar en el encuentro de anoche frente a Perú. Su reemplazante fue Walter Samuel, quien dijo que el DT estaba “amargado” por la pena recibida, sostuvo que son un cuerpo técnico con buena conducta y que no “buscaron sacar ventaja”.

Lionel Scaloni y Ricardo Gareca en la previa del partido en el que fueron suspendidos Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Sin embargo, el entrenador canadiense fue el que tiró el tema sobre la mesa. “Argentina debería ser multada”, se quejó la noche después del debut en Atlanta. Jesse Marsch, que clasificó a su equipo a cuartos y podría volver a cruzarse con Argentina en una posible semifinal, se quejó: “Cuando estaban esperando (para volver a la cancha) miraban en las imágenes de video y analizaban cómo querían jugar contra nosotros”. Argentina hizo el primer gol apenas comenzada la segunda etapa.

El reglamento estipula que los equipos deben volver al campo de juego tras los 15 minutos del entretiempo. Sin embargo, se detectó que también Bielsa reingresó al terreno de juego tarde: un minuto y medio tarde en los dos primeros encuentros. De esta forma, el DT rosarino tendrá que ver el partido ante los norteamericanos en un sector apartado, sin contacto alguno con los integrantes de su cuerpo técnico. Tampoco podrá participar de las conferencias previas y posteriores al tercer partido. Según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Bielsa será reemplazado por su ayudante Pablo Quiroga.

Además de Bielsa y Scaloni, otros entrenadores argentinos que dirigen en el certamen fueron penados disciplinariamente por el mismo motivo. Ricardo Gareca, responsable de la ya eliminada Chile, y Fernando Batista, DT de la sorprendente Venezuela.

El “Bocha”, que ganó los dos primeros partidos y clasificó a la vinotinto a cuartos, no podrá estar hoy en el banco de suplentes en el partido frente a Jamaica. En su lugar dirigirá otro argentino, el campeón del mundo juvenil con Pekerman, Leandro Cufré.

Defensa de Fosatti

Tras conocerse la sanción a Scaloni, el DT de Perú, el uruguayo Jorge Fossati, salió en su defensa y reclamó a la Conmebol. “Creo que merecería un ajustecito para ver si nos dan los tiempos necesarios, para que no se cometa el grave de error de salir un par de minutos tarde y que los responsables seamos los técnicos, como si le dijéramos a los jugadores y seamos responsables de que un jugador se quede más”, dijo antes del partido frente a Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami.

Y amplió: “Hay que mirar muchas cosas. Cuando termina el primer tiempo, no es el momento de poner el cronómetro, sino cuando llegas al vestuario. En varios estadios, el vestuario está como a un kilómetro y eso hay que mirarlo. No me parece bueno para la fiesta que es la Copa que el entrenador principal no pueda estar por este simple detalle, aunque cuando uno trabaja con un cuerpo técnico, que no esté el principal no va a afectar”.