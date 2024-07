Copa América 2024 | El Dibu Martínez apareció con cambio de look: lo estrenará en la semifinal ante Canadá

Escuchar

NUEVA JERSEY, (Enviados especiales)-. A 24 horas del choque entre la Argentina y Canadá por Copa América, partido en el que se definirá al primer finalista del torneo sudamericano, Emiliano “Dibu” Martínez sorprendió con un nuevo corte de pelo. Uno que estrenará por cábala, similar al que había usado cuando la selección clasificó a octavos de final en el Mundial de Qatar. Aquel corte quedó grabado en la memoria de los hinchas argentinos. Muchos, incluso, lo copiaron cuando el equipo de Scaloni y Messi levantó la tercera copa.

Se dejó ver con el look en el entrenamiento en el New York Red Bull. Pero no fue el único con cambio en el cabello. El otro fue Leandro Paredes . El mediocampista de La Roma optó por “platinarse” el pelo y el arquero del Aston Villa volvió a su “corte cábala” -similar al que lución en octavos del Mundial- y se rapó el costado izquierdo de la cabeza.

Emiliano "Dibu" Martínez exhibe su nuevo look en el último entrenamiento de la selección argentina antes del partido ante Canadá Aníbal Greco

Como contó LA NACION, la primera vez que Martínez optó por el osado look fue luego del triunfo ante Polonia en la fase de grupos de la Copa del Mundo -que le dio la clasificación a octavos de final-. En ese entonces, el peluquero colombiano Sebastián Cortés recibió un llamado de Daniel Albornoz, peluquero oficial de la selección, desde el búnker argentino en la Universidad de Qatar. “Me llamó para una misión muy especial”, relató Cortés a este medio.

Leandro Paredes se "platinó" el pelo antes del partido entre la selección argentina y Canadá en Nueva Jersey Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El peluquero arribó de madrugada junto a un asistente en auto a la desolada zona de la universidad. “Cuando llegué, ‘Dibu’ me dijo que habían perdido una apuesta y que necesitaban hacerse algo diferente, algo loco en el pelo”, rememoró. El arquero de la selección, que fue figura en el triunfo por penales frente a Países Bajos, y Marcos Acuña, debían cumplir con una apuesta que habían perdido contra Guido Rodríguez y Germán Pezzella.

“Inicialmente nos pidió un parche dorado en la cabeza”, detalló el hombre de nacionalidad colombiana, algo que al estilista no le convenció demasiado. “Entonces le recomendamos otra cosa y le dije que mejor aprovechar para hacer algo artístico y así surgió la idea de la bandera de argentina”, completó. El resto es historia. La bandera de “Dibu” se convirtió en una de las cábalas del arquero, que desde entonces salvó a la selección ante Australia y en los penales frente a Países Bajos. Y en esta Copa América fue otra vez figura y salvación atajando dos de los cinco penales ante Ecuador y consiguiendo la llave para las semis.

