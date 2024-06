Copa América 2024: Lionel Scaloni define el equipo contra Chile y otra vez preocupa el césped del estadio

Escuchar

NUEVA JERSEY, (enviado especial).- Lionel Scaloni terminará de definir hoy el equipo que mañana enfrentará en el Metlife a Chile, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América. El DT brinda en el imponente estadio, con capacidad para 82.000 personas, su segunda conferencia de prensa en suelo norteamericano, esta vez acompañado de Nahuel Molina. Más tarde, la selección cumplirá este lunes su tercera y última jornada de entrenamiento en Nueva Jersey. El plantel, que celebra en la intimidad el cumpleaños 37 de Leo Messi, se trasladará del hotel Hilton Short Hills hacia el centro de entrenamiento de los New York Red Bull.

Desde el complejo deportivo de East Rutherford, y ante una sala repleta de periodistas, el entrenador campeón del mundo empezó por insistir en que Canadá y el equipo que lidera Ricardo Gareca son dos selecciones distintas: “Diferencias siempre hay en los equipos. No todos juegan de la misma manera. Canadá tiene sus cosas. Chile tiene las suyas. Siempre jugamos y decimos que nuestro equipo juega en función de cómo le podemos hacer daño al rival. En eso estamos. Seguramente buscaremos la posibilidad de el que mejor se adapte para ganar el partido. Son dos rivales que juegan diferente. Hemos tomado nuestros recaudos”.

“Chile cada vez que va a un mundial lo hace muy bien. Son selecciones que no me animaría a decir que no están entre las mejores. Y yo el el equipo de mañana lo tengo. Veremos si le hacemos un retoque. Veremos si hacemos un cambio, dos, tres o ninguno. En el entrenamiento lo terminaré de decidir”, completó.

Copa América 2024: Conferencia de prensa de Lionel Scaloni y Nahuel Molina Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACIÓN

En dos ocasiones, evitó hablar sobre el estado del campo de juego: “Dije lo que tenía que decir antes. Tiempo pasado. Hay que adaptarse. Es igual para todos”. Más adelante, minimizó la importancia que la prensa le da al enfrentamiento entre la Argentina y Chile: “Mañana es un partido de fútbol como cualquier otro. Muchos lo están poniendo como en alerta roja. Hemos jugado mucho de estas características. Jugamos como tenemos que jugar”.

Consultado también sobre la derrota de la albiceleste ante el entonces equipo que lideraba Juan Antonio Pizzi, caída que se gestó en la final de la Copa América de 2016, el DT oriundo de Pujato, provincia de Santa Fe, enfatizó: “No queda nada de eso. Nosotros salimos campeones del mundo en Qatar y eso también ya pasó. Sigue la rueda, la pelota no para. El estado en el que se va a jugar. Es lo único que queda. Todo lo otro demás quedó atrás”.

Copa América 2024: Conferencia de prensa de Lionel Scaloni y Nahuel Molina Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACIÓN

Este martes, desde las 22 de nuestro país, Argentina buscará asegurar su clasificación a los cuartos de final. El calor agobiante que recibió a la selección en los últimos días, mostró este lunes una tregua. Aunque no hubo ningún lesionado en el debut frente a Canadá, todo indica que Scaloni seguirá con su costumbre de cambiar la formación e incluso el esquema. Se adaptará a lo que requiera su rival, Chile, e insistirá con incluir entre los 11 a “los que mejor estén”.

Aunque los laterales estaban en duda, Molina será de la partida mañana. Hay que ver qué decisión toma con César “Huevo” Acuña. También podría disponer la salida de Ángel Di María. El rosarino, que se despide de la selección aquí en Estados Unidos, tuvo una discreta participación en Atlanta. En su lugar podría entrar Nico González, una de las debilidades de Scaloni y que se quedó afuera de Qatar pocos días antes porque no estaba bien físicamente. También podría volver al equipo titular Enzo Fernández, ya recuperado, y sumar un volante en la mitad de la cancha.

Lionel Scaloni en el entrenamiento en New Jersey. Copa América 2024 AFA

El césped de los estadios es los puntos de discordia de esta Copa América. Tanto el primer escenario donde ya jugó la Scaloneta, el Mercedes Benz de Atlanta, como el Metlife de Nueva Jersey tienen césped sintético. Por pedido de la Conmebol fue cambiado por césped natural. Pero al ser estadios donde el principal equipo es de fútbol americano y se utilizan para todo tipo de eventos, el cambio de césped se hace algunos días ante. El de Atlanta lució con imperfecciones y fue duramente criticado por los jugadores de la selección. El propio Ricardo Gareca, técnico de Chile, cuestionó hoy el estado del césped

Horas antes, también desde la sala de conferencias del MetLife Stadium, el líder del conjunto chileno contó ante periodistas una de las costumbres que adopta en la previa de los encuentros que le tocan dirigir “El día del partido no abro el celular, como primera medida. No recibo mensajes. Los veo después del partido”. Tras revelar aquel secreto, hizo una pausa y sumó: “Tengo cantidad de amigos y también está mi familia... Pero mi familia viene y se pone la camiseta de Chile”.

“Vamos a ser argentinos toda la vida, eso no va a cambiar. La nacionalidad es algo que se lleva en la sangre. Hoy lo que ellos desean es que nos vaya bien. Yo estoy totalmente enfocado en la selección [de Chile] porque soy un profesional. Pero eso no significa que no sea un partido especial”, aclaró en ese sentido.

El “Tigre”, que confirmará el equipo poco antes del partido, tiene varios dilemas. El primero es que no haber ganado en el debut frente a Perú lo obliga a, al menos, no sufrir una caída ante Argentina, en el encuentro de este martes a las 22. El segundo es que perdió a uno de los futbolistas por el que apostaba para que le resolviera cuestiones ofensivas. Diego Valdés sufrió una lesión muscular ante los peruanos y se perderá seguramente los dos próximos partidos.

Conferencia de prensa de Ricardo Gareca, DT de la selección de Chile y Paulo Díaz Anibal Greco/ Enviado Especial - LA NACION

Para colmo, el reemplazante que eligió, el juvenil Osorio, no cumplió con las expectativas y generó cuestionamientos en la opinión del hincha. Pero Gareca, fiel a su estilo, se lo tomó con tranquilidad: “No creo que la gente esté disgustada, él está muy bien y tiene grandes posibilidades de estar mañana”.

No es de patear el tablero, más aún cuando no hay situaciones dramáticas que lo ameriten. “No vislumbro grandes cambios”, aludió en la tarde del lunes. La sospecha es que le dará una nueva posibilidad a Osorio como titular, en reemplazo del lesionado Valdés, y que el resto del equipo será el mismo que empató con Perú en el debut: Bravo; Isla, Paulo Díaz, Lichnovsky y Suazo; Pulgar y Núñez; Osorio, Alexis Sánchez y Dávila; Vargas.

“Me imagino un partido con Argentina tomando la iniciativa y Chile también. A mí me gusta que Chile asuma el protagonismo. Pero también vislumbro una Argentina agresiva, lo que nos lleva a estar muy atentos y ordenados”, sostuvo Gareca de cara al encuentro de mañana. Dijo creer que no hay fórmula para detener a Messi, aunque tomará los “recaudos necesarios” y enfatizó en que sus jugadores “están totalmente recuperados” del empate ante Perú.