Copa América 2028: cuándo y dónde se juega

Concluido el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, en el que logró un valioso subcampeonato, la selección argentina volverá a jugar un certamen de de los deseados y con un título en juego en 2028 y será la Copa América, de la que es el bicampeona vigente.

De momento, el torneo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene pocas certezas. Entre ellas, es que será dentro de dos años y a mediados de temporada, es decir entre junio y julio.

La Copa América es el trofeo más preciado del continente y la Argentina es bicampeona vigente

La sede es una incógnita. De acuerdo al sistema de rotación tradicional sería el turno de Ecuador, pero el contexto social y la situación económica hace que esa nación no haya manifestado serias intenciones de recibir el campeonato. No obstante, en los últimos días se rumoreó con podría volver a realizarse en Estados Unidos, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo y organizador en la última edición, la de 2024, donde la albiceleste logró el título número 16 en su historia.

En caso de que los estadounidenses sean locales otra vez, lógicamente competirán en el certamen, como invitados, varios equipos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). En la última edición, de hecho, participaron los estadounidenses, Canadá, Costa Rica, Jamaica, México y Panamá.

Tabla de campeones de la Copa América

Argentina - 16

Uruguay - 15

Brasil - 9

Paraguay / Chile / Perú - 2

Colombia / Bolivia - 1

La selección argentina ganó las dos últimas ediciones del certamen continental Agustín Marcarian

Campeones de la Copa América, año por año

1916: Uruguay.

1917: Uruguay.

1919: Brasil.

1920: Uruguay.

1921: Argentina.

1922: Brasil.

1923: Uruguay.

1924: Uruguay.

1925: Argentina.

1926: Uruguay.

1927: Argentina.

1929: Argentina.

1935: Uruguay.

1937: Argentina.

1939: Perú.

1941: Argentina.

1942: Uruguay.

1945: Argentina.

1946: Argentina.

1947: Argentina.

1949: Brasil.

1953: Paraguay.

1955: Argentina.

1956: Uruguay.

1957: Argentina.

1959-I: Argentina.

1959-II: Uruguay.

1963: Bolivia.

1967: Uruguay.

1975: Perú.

1979: Paraguay.

1983: Uruguay.

1987: Uruguay.

1989: Brasil.

1991: Argentina.

1993: Argentina.

1995: Uruguay.

1997: Brasil.

1999: Brasil.

2001: Colombia.

2004: Brasil.

2007: Brasil.

2011: Uruguay.

2015: Chile.

2016: Chile.

2019: Brasil.

2021: Argentina.

2024: Argentina.