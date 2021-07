Copa América: de Dibu Martínez a la “debilidad” de Guardiola (y la llamativa camiseta 23): por qué los arqueros son la sensación del torneo

La Argentina superó a Bolivia por 4 a 1, en el cierre del Grupo A, en un encuentro sin equivalencias. El seleccionado nacional suele ganar la mayoría de los partidos, el combinado que alguna vez fue un espectáculo con Platini Sánchez y el Diablo Etcheverry suele perder casi todos los encuentros. Sin embargo, la despedida de unos y otros marcó el túnel de salida con una fotografía que recorrió el mundo: Leo Messi, el genio, sonriente, abrigado en un abrazo con Carlos Lampe, el arquero de Bolivia.

De 34 años, de fugaz paso por Boca y a punto de rubricar su arribo a Vélez, Lampe buscó resistir mezclado en una formación débil, incapaz de sacar la cabeza del último escalafón en esta parte del mundo. Ya no se sostiene ni en La Paz. Aún así, el arquero -sobrio, sin excesos- fue de las figuras de la primera etapa del torneo, a pesar de los 10 goles que sufrió el equipo y de los traspiés en continuado.

Messi y Lampe, una imagen que recorrió el mundo Captura de pantalla

Las estadísticas no engañan: contuvo 26 disparos en tres partidos, nadie mejor que sus manos durante el primer tramo del certamen. En la caída por 3 a 1 contra Paraguay atajó Rubén Cordano, de apenas 22 años, porque Lampe atravesaba el proceso final de la recuperación de coronavirus.

Todo un símbolo: Dibu Martínez y Messi, tras la definición por penales Instagram @leomessi

Los 22 centímetros de distancia entre el boliviano y el rosarino reflejaron cierta simpatía, rumbo al túnel. El fútbol es algo más que goles y atajadas. Leo convirtió dos, uno de penal. Y Lampe era un hombre feliz. “La buena onda viene de varias veces que nos hemos enfrentado, siempre la rivalidad queda en la cancha. Además tenemos un amigo en común, pero no se si habrá influido... Lo felicité y le deseé lo mejor, lo admiro por como es como persona, humilde, siempre atento saludar a todos los chicos, y yo creo que lo fundamental es la persona, todos vamos a dejar de ser futbolistas, pero la persona queda. Y como jugador, el mejor”, le contó Lampe al diario Olé.

Detrás de los tres penales atajados, de los gestos provocadores y de no haber conocido a su hija recién nacida porque el seleccionado nacional mantiene la burbuja de modo reglamentario, Emiliano Martínez, Dibu, es un arquero de colección. “Tenemos a un arquero que es un fenómeno”, fue la rúbrica del número 10. Que también tiene química con Claudio Bravo (38 años) y simpatía por David Ospina (32). Messi los conoce bien y, si bien suele ganarles hasta en el sorteo, refleja una tendencia: los arqueros son la auténtica sensación de la Copa América. Uno mejor que el otro.

Bravo pasó de Barcelona a Manchester City, de la Premier League a Betis y se mantiene en forma. Vuela como su fuera un niño y es una referencia inequívoca de la generación dorada de Chile. Más allá de ciertas rispideces con Arturo Vidal, es un hombre seguro, no solo sobre el campo de juego. “Cuando sienta que la selección me supera o que mi nivel no me alcanza para competir, voy a ser el primero en dar un paso al costado. Los más viejos tenemos esa sensación, de saber hasta cuándo tenemos que estar”, cuenta. No le pesa el transcurrir del tiempo.

Claudio Bravo también es bueno con los pies (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) MAURO PIMENTEL - AFP

De un símbolo a otro. De Chile a Colombia: Ospina es todo un récord. Atajó dos penales contra Uruguay y fue eficaz en casi todos los partidos. Y hasta superó a Carlos Valderrama, El Pibe. En los 14 años que lleva en el seleccionado, el el arquero disputó 113 partidos, mientras que el inolvidable 10, en 13 años, jugó 111 encuentros. “Leyenda viva, le puse yo, y siga... no piense en el retiro. Juegue, que lo lindo del fútbol es eso, las otras cosas vienen después”. Valderrama siente lo mismo que todos los colombianos: Ospina es una referencia mundial. Sabe volar, tiene ascendencia.

Fuerte, arriba, a la izquierda del arco: Lionel Messi no falló frente a David Ospina, todo un récord en Colombia NELSON ALMEIDA - AFP

Es el puesto más ingrato y el que devuelve más satisfacciones en la competencia. Un caso atípico es el de Brasil: ya jugaron los tres arqueros, una decisión curiosa de Tite, el experimentado conductor. En el 3-0 sobre Venezuela atajó Alisson, el mejor, que tuvo una temporada con altibajos en Liverpool y el dueño del arco en la exitosa Copa América de dos años atrás. En el 4-0 sobre Perú (por la primera etapa) actuó Ederson, de Manchester City. En el 2-1 sobre Colombia apareció Weverton, de Palmeiras, el campeón de la Copa Libertadores 2020.

Ederson muestra seguridad con las manos... y con los pies (Photo by Thiago Ribeiro/NurPhoto via Getty Images) Thiago Ribeiro - NurPhoto

El DT, luego, tomó la decisión: el dueño del arco del anfitrión es Ederson. “El lado positivo es que la selección tiene muy buenos arqueros. Es un buen dolor de cabeza para Tite. El lado negativo es que sólo puede jugar uno. Los tres queremos jugar, pero es una decisión del entrenador. Es una lucha sana entre los tres, damos lo máximo en los entrenamientos y así la selección brasileña es la única que gana”, cuenta el arquero del City, una debilidad para Pep Guardiola, porque es un especialista con los pies. “Y hasta puede ser bueno en los penales”, contó el catalán, tiempo atrás.

Alisson, el otro fuera de serie de Brasil, en las alturas (AP Foto/Ricardo Mazalan)

“Atraviesa un gran momento técnico y físico”, suma Tite. Rumbo a la finalísima en el Maracaná, según los sitios especializados, Ederson vale 50 millones, mientras que Dibu, explosión pura, inmediata, vale 30. Pero tienen un punto en común: la camiseta número... 23. Martínez eligió ese número porque el 23 de julio nació su primer hijo, Santiago, hace tres años. Y bajo los tres palos del otro lado del mostrador, exactamente, con el mismo número, el 23, se viste de gala Ederson, el finalista de la Champions League.

Uno después del “loco”, en la antigüedad de la lotería y los sueños...