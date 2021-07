Wimbledon: Ash Barty y Karolina Pliskova, las protagonistas de una final femenina inédita y con una nueva campeona en el All England

Este Wimbledon modelo 2021 alumbrará una nueva campeona en la rama femenina. Por la parte alta del cuadro, la australiana Ash Barty superó en sets corridos a la alemana Angelique Kerber por 6-3 y 7-6 (7-3), luego de remontar una desventaja de 5-2 en el segundo set y demostró por qué es la número 1 del tenis femenino. Su rival en la definición del sábado será la checa Karolina Pliskova, que eliminó a la segunda favorita, la bielorrusa Aryna Sabalenka, por 5-7, 6-4 y 6-4.

Karolina Pliskova y su revés; la checa superó en tres sets a Aryna Sabalenka y disputará en Wimbledon la segunda final de Grand Slam de su carrera ADRIAN DENNIS - AFP

Barty es la primera australiana que llega a la final de Wimbledon desde que la legendaria Evonne Goolagong Cawley lo hizo en 1980. “En cierto sentido, esto es un tributo para ella”, dijo Barty, que llegó a Londres sin haber jugado desde el 3 de junio, cuando abandonó su partido por la segunda ronda de Roland Garros por dolores en la cadera.

Un tropezón no es caída para Barty; la número 1 del mundo va por todo en Wimbledon GLYN KIRK - AFP

“No sabía si podría jugar. Si hace un mes me hubieran dicho que estaría en esta posición, no lo hubiera creído”, aceptó Barty. Campeona del abierto francés en 2019, la número 1 del ranking estuvo a dos puntos de perder el segundo set, pero forzó un tie-break luego de quedar 5-2 abajo y sentenció el partido en el desempate. Buscará su segunda corona de Grand Slam y, desde luego, su primera conquista en el All England.

El festejo de Karolina Pliskova, que volverá a ser Top 10 desde la semana próxima GLYN KIRK - AFP

Del otro lado, Pliskova apunta a celebrar su primer titulo grande en Londres. La checa, decimotercera del ranking, llegó varias veces en su carrera a cuartos de final y semifinales de Grand Slams, pero hasta aquí no pudo conquistar ninguno. No había perdido un solo set en sus primeros seis partidos y admitió que se sintió “un poco frustrada” cuando perdió el parcial inicial ante Sabalenka. “Era importante mantener la concentración. Y lo hice”, expresó la checa, cuyo mejor resultado en un grande fue la final del US Open 2016 que perdió con Kerber.

Ash Barty, la primera australiana en 41 años en la final de Wimbledon GLYN KIRK - AFP

“No me falta preparación en absoluto. Es solo que esta vez mi preparación ha sido diferente, única”, había afirmado Barty tras clasificarse a los cuartos de final. La australiana, de 25 años, había sido eliminada en los octavos de final en Wimbledon en 2019, apenas unas semanas después de su título en Roland Garros. “Estoy muy orgullosa y voy a hacer todo lo posible el sábado para ganar el torneo. Jugar esta final será la experiencia más grande de mi vida”, avisó Barty.

Pliskova sonríe: el sábado jugará el partido más importante de su carrera ADRIAN DENNIS - AFP

Del otro lado, Pliskova aún busca entender lo que sucede. ”Es una locura... hasta ahora no había pasado los octavos de final”, comentó la checa, de 29 años, que se había quedado a las puertas de los cuartos las últimas dos veces que jugó Wimbledon. ”No había jugado bien en las semanas previas, así que ahora me siento como en un sueño. Siempre pensé que en algún momento recuperaría mi juego y estoy muy contenta de que eso ocurra ahora”, agregó la checa. El historial entre ambas es liderado por Barty, que está 5-2 al frente en la cuenta.

LA NACION