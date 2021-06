Copa América: Lionel Scaloni, DT de la selección, dijo que no hará muchos cambios de cara al debut con Chile

Lionel Scaloni tendrá revancha este lunes ante Chile. Hace pocos días se enfrentaron por las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Qatar 2022, pero ahora lo harán en el debut de la Copa América de Brasil 2021. Del empate 1-1 en Santiago del Estero, con goles de Lionel Messi -de penal- y Alexis Sánchez, le quedó un sabor amargo al entrenador ya que cree que su equipo fue superior y mereció ganar.

El entrenador argentino no confirmó el equipo, aunque dio a entender de que no se verán muchas modificaciones con respecto al que empató 2-2 con Colombia, en Barranquilla: “Recuperamos algunos jugadores en relación con Santiago del Estero” , y se refirió a los casos de Nicolás González (Stuttgart, Alemania) y de Sergio “Kun” Agüero, quien acaba de concretar su llegada al Barcelona: “Tiene las mismas posibilidades que el resto de sus compañeros para ser titular”, contó el DT en una conferencia de prensa virtual brindada desde Río de Janeiro, ciudad a la que la delegación albiceleste arribó en la tarde del domingo y agregó: “Hemos jugado con tres delanteros, es una posibilidad”.

Lionel Scaloni DT de la Selección Argentina Archivo La Nación - AFP

Scaloni dijo que el equipo “está casi confirmado” y que “no habrá muchas modificaciones con respecto al último partido”. Por lo que se supo, los titulares que jugarían este lunes ante Chile en un esquema 5-3-2 serían: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Nicolás González; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

No daría la sensación que Chile sea el partido en donde juntará a Messi con Lautaro Martínez y Sergio Agüero. Si finalmente se la juega con esta formación, las modificaciones con respecto al equipo que empató con Colombia serían los ingresos de Martínez Quarta por Cristian Cuti Romero, quien todavía se recupera de la lesión muscular que lo obligó a pedir el cambio en Barranquilla, y Tagliafico por Marcos Acuña.

Está claro que la presencia de Nicolás González le aporta versatilidad para cambiar el esquema incluso en varios pasajes del partido, ya que González puede desempeñarse como lateral izquierdo, volante externo o extremo. Por eso también, incluso con los mismos nombres, podría terminar formando con el esquema 4-3-3. El arquero de River, Franco Armani, recuperado del Covid-19, estaría en el banco de suplentes, más allá de que fue el arquero que más veces fue titular en la selección en el ciclo Scaloni.

Rodrigo De Paul, uno de los titulares para Scaloni, en la llegada de la Selección Argentina a Brasil AFA Oficial

Sobre el nivel que mostró la selección en los últimos partidos, Scaloni afirmó: “El funcionamiento del equipo ya está; es evidente. Hay que corregir algunas cosas, pero la idea está”. El DT resaltó que la idea de juego que pretende se vio reflejada, básicamente, en lo exhibido a principios de semana en Barranquilla ante Colombia (2-2), en partido de la octava fecha de eliminatorias sudamericanas, rumbo al Mundial Qatar 2022 y agregó para defender su trabajo: “El camino es el partido con Colombia. Si se hubiera ganado, se hubiese visto con otro color”.

De cara al encuentro de este lunes ante Chile, el técnico argentino resaltó que el adversario seguirá siendo difícil: “Ellos no tienen a Alexis Sánchez , pero seguirán siendo un equipo competitivo” dijo en referencia al combinado que orienta el uruguayo Martín Lasarte.

El DT dejó una frase particular cuando le preguntaron sobre el estilo de juego y los problemas que la selección a veces tiene cuando no puede controlar la pelota: “No soy un fanático de las estadísticas de posesión, me encantaría tener nueve o diez situaciones de gol por partido, como lo tuvimos en el último encuentro con Colombia. Esa es la idea”.

LA NACION