Copa de la Liga: qué tienen Independiente y Racing para dar el gran golpe frente a Boca y River

Contabilizado en euros, el valor del mercado de Boca y River, en comparación con el resto (incluso, los otros tres grandes), es abismal. Ríos de tinta se imprimieron para demostrar que nuestro fútbol tiene matices con la Liga de España, que vive de Real Madrid y Barcelona (más allá de Atlético de Madrid) y hasta surgió un paralelismo de lo que suele ocurrir del otro lado de la orilla, en Uruguay, con Nacional y Peñarol.

Eduardo Domínguez, el entrenador de Independiente Fernando Gens - Telam

Según el sitio Transfermarkt, el club xeneize tiene un potencial valor de su plantel tasado en 99 millones de euros. River, bastante más: 135 millones. No solo sustentados por los refuerzos de este mercado, con las figuras de Darío Benedetto y Juan Fernando Quintero en el foco, sino porque tienen en su interior un plantel con recursos de sobra y jóvenes promesas que piden pista. Los suplentes de cada fin de semana serían titulares en los 26 equipos restantes de la Copa de la Liga Profesional 2022. (Casi, casi) ninguno quedaría afuera de la lista estelar.

Fernando Gago, el DT de Racing JORGE MATIAS BARAVALLE

Este sábado, a las 21.30, Independiente recibe a Boca. Un día después, a las 19.15, River se cita con Racing. Nunca hubo tanta distancia entre unos y otros. Antes de jugar, claro. Según la misma página, el Rojo tiene un valor de unos 30 millones, mientras que la Academia alcanza los 45. Más allá de los números, fríos y que no siempre tienen relación directa con la actualidad, Boca y River les llevan un abismo a todos, no solo a los próximos adversarios, grandes, con historia.

Cardona tendrá un encuentro especial ante River, en Núñez Fotobaires

Cuando no juegan bien, los suplentes aportan soluciones. Cuando los entrenadores se confunden (Marcelo Gallardo, en el 0-1 con Unión en el primer encuentro y Sebastián Battaglia, cuando sufre exageradamente en los últimos minutos de los partidos), tienen valores con personalidad, experiencia internacional y una base que los sostiene. El largo plazo del Muñeco, tal vez, sea una ventaja sobre el joven DT xeneize, pero a la larga, los gigantes se imponen.

Roa, un talento de Independiente Mauro Alfieri - LA NACION

Ya demostraron, sin embargo, sus flaquezas. River no arrolla (como se creía) y Boca juega (muy bien) de a ratos. La pregunta es inquietante: ¿pueden Independiente y Racing ganarles, darles el golpe, a Boca y River? Lógicamente. Tienen la camiseta, la historia, para corroborarlo, más allá de que la Academia, en Núñez, sufrió casi toda la vida. Cuentan con dos buenos entrenadores, como Eduardo Domínguez y Fernando Gago. Los planteles, sin embargo, tienen matices: el celeste y blanco, a primera vista, parece más sustancial que el del Rojo, con demasiados jóvenes, ya sin Silvio Romero, el goleador y sin Alan Velasco, el creativo.

El triunfo de Independiente

Los dos conviven con la ira de los hinchas y socios, más inquietos con las desventuras dirigenciales que se trasladan, de algún modo, sobre el campo de juego. Los dos ganaron uno de tres. A Independiente le cuesta arribar al arco contrario, a Racing le urge encontrar un equilibrio. Independiente tiene pocas figuras y demasiados chicos, Racing dispone de Cardona y algunos caudillos.

La balanza, en la antesala, se inclina para los gigantes. Mano a mano (titulares, suplentes, recursos, variantes), Boca le lleva un abismo a Independiente, que en otro momento de la historia no solo le hacía frente: estuvo arriba en el historial. El último clásico, fue rojo, con un gol de Carlos Benavídez. De hecho, de los últimos cuatro, ganó dos: el otro, un anterior 1-0, con un tanto de Martín Benítez.

El último impacto

Juegan en Avellaneda, lo que no es poco. Y Domínguez, que todavía no le imprimió su sello al equipo, es hábil en la construcción táctica frente a determinados rivales. Los nombres propios, tal vez, no conmueven, pero se ponen a prueba otros condimentos, como el orgullo. El valor propio.

El defensor Juan Insaurralde aseguró este jueves que será “duro” el partido contra Boca. ”Sabemos que será un partido duro pero confiamos en lo que venimos haciendo para sacarlo adelante. Nos tenemos que hacer fuertes de local. Estamos trabajando de la mejor manera y ojalá podamos hacer un gran partido”.

Batallini, la nueva carta de Independiente, por el piso LA NACION/Mauro Alfieri

Independiente atraviesa un momento complejo desde lo dirigencial, con embargos por deudas y una elección presidencial postergada por la Justicia. En el marco deportivo, inició un nuevo ciclo con Eduardo Domínguez, que por ahora es mirado de reojo. El Rojo tiene que hacer el partido perfecto para ganarle a Boca: asfixiarlo, no dejarlo pensar, cubrir los espacios y aprovechar las oportunidades.

El fútbol argentino, a diferencia del español o el uruguayo (y tantos otros) tiene un recurso emocional histórico: primero, casi todos creen que pueden salir campeón. Luego, casi todos creen que pueden ganarle a los gigantes. Independiente, Racing (y San Lorenzo, desde ya) están cada día más lejos de River y Boca. Los argumentos son múltiples, pero sobresale uno: el dinero. El presupuesto.

Hauche, un regreso querible en Racing JORGE MATIAS BARAVALLE

Con todas sus luces encendidas (como ocurrió ante Argentinos) Racing puede vencer a River. Primero, debe olvidarse del pasado: rápidamente, aparecen en la memoria un 0-4, un 1-6 y hasta un 0-5 de la final de la Supercopa Argentina. Si el factor Cardona está desatado (tendrá un partido muy especial) y el rigor defensivo está a tono, la Academia puede descubrir en Núñez la candidatura al título.

El triunfo de Racing

“Sabemos que venimos en una progresión en cuanto a nuestro juego y también sabemos a que rival vamos a enfrentar”. Gago no podrá contar con Javier Correa, autor del primer gol ante el Bicho, por un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda. En reemplazo de Correa ingresó Enzo Copetti (anotó el tercer tanto en el 3-0 frente a Argentinos), que es una de las alternativas.

En otros deportes, como el rugby, el básquetbol, el handball, la lógica se impone en la escena. El fútbol es una moneda al aire, afortunadamente. Y más allá de que Boca y River son los candidatos (para ganar el fin de semana, para definir el torneo), Independiente tiene en el espejo retrovisor múltiples historias que certifican que sí, que puede, más allá del nombre por nombre y el torbellino institucional. Y Racing, algo más holgado en recursos, debe tomar nota (tiene con qué) de que un partido, a veces, puede cambiarlo todo.