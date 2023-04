Copa Libertadores: con River, Boca y Racing contra los brasileños, arranca la obsesión, con el empuje de la gloria eterna de Qatar

escuchar

Vuelve la Copa Libertadores: lo más lindo que tenemos en esta parte del mundo. Vuelve, al mismo tiempo, después de la fiesta inolvidable: la Argentina se pasea como campeón del mundo. Ese orgullo, que no maquilla los desajustes de nuestro torneo doméstico (al mismo tiempo que estamos a punto de recibir el Mundial Sub 20, todo junto, entre imprevisión y oportunismo) debe inflar el pecho del argentino futbolero, incapaz de aceptar que en las últimas tres competencias hubo campeón y subcampeón brasileños. Y no se trata solo de dinero.

Desde hace unos 15 años, lo único que les interesa a los equipos de nuestro país –sobre todo, a los poderosos, los que tienen mayores ingresos y recursos- es ganar la Copa Libertadores. No hay término medio. Se trata de la consagración o el destierro. Del Fútbol para Todos a la Superliga, de la Superliga a la Liga Profesional, entre campeonatos y copas domésticas, con cambios repentinos de disputa, 28 equipos y el regreso de los descensos, el juego nacional hace tiempo que es una moneda al aire, apartada de ciertos parámetros de seriedad y previsión. La selección parece nacida en otra tierra.

La Conmebol no es una excepción, pero conserva una mística para nuestro medio. Sigue siendo, su copa estelar, la obsesión. Boca logró varios títulos domésticos –el último, una estrella frente a Patronato-, pero sigue añorando al Riquelme de pantalones cortos de 2007. El tiempo es otro: Mariano Herrón reemplazó a Hugo Ibarra. Y se busca desesperadamente un DT con experiencia, sin signos vitales boquenses, esta vez. El Grupo F (Monagas, Colo Colo y Deportivo Pereira), se presenta como un bálsamo.

La Copa lo desvela también a River, el mejor de los nuestros en el continente, al menos, en los últimos años, pero que “solo” alcanzó dos estatuillas, en 2015 y 2018, la más grande de todos los tiempos. Ahora, sin el aura de Marcelo Gallardo y con un Martín Demichelis excesivamente audaz para una competencia que no ofrece revancha. El Grupo D (Fluminense, The Strongest y Sporting Cristal) se ofrece como un misterio. Esta noche, a las 19, sube a los 3600 metros frente al entusiasta elenco boliviano.

Hay otras historias, tal vez menos ambiciosas. Racing, en el grupo de Flamengo, el campeón; arranca mañana con Ñublense, de Chile, como visitante. Argentinos, campeón en 1985 (hoy, a las 19, con Independiente del Valle) y Patronato, ahora en la Primera Nacional (mañana, con Atlético Nacional), son otros de los integrantes del círculo privilegiado. La Copa Libertadores 2023 tiene todo definido en los 48 partidos de la etapa de grupos, en la que competirán 32 clubes divididos en ocho zonas de cuatro conjuntos. La primera parte de la aventura empieza esta noche, con 5 partidos y acaba el 29 de junio. Como siempre: se enfrentarán todos contra todos en cada zona y los dos primeros avanzarán a los octavos de final. Los terceros pasarán a la misma instancia, pero de la Copa Sudamericana.

Los brasileños son (casi) todos muy fuertes: Flamengo, Palmeiras (sobre todo), Inter, Fluminense, Corinthians, Paranaense y Mineiro (dirigido por Eduardo Coudet). Y entre todos, un suceso que se mantiene en el tiempo, con varios intérpretes argentinos: Independiente del Valle, ganador de la Sudamericana y la Recopa Sudamericana 2022, líder de una zona. Son los favoritos, como en las últimas competencias, pero vulnerables: el conjunto ecuatoriano superó a Flamengo por penales en esa última definición. Y en el Mundial de Clubes, el Al Ahly, de Ramón Díaz, le impidió al conjunto carioca alcanzar la final.

En total, el máximo torneo continental entregará 207.800.000 de dólares, un 21% más que en la edición del año pasado. Quienes disputen la fase de grupos recibirán 3.000.000 y tendrán un plus de 300.000 por partido ganado. Para quienes lleguen a octavos, el premio será de 1.250.000 dólares; en cuartos, 1.700.000 y en semifinales, 2.300.000. El subcampeón recaudará 7.000.000 más. Y el campeón recibirá un premio de 18.000.000.

El 29 de octubre pasado, como viene sucediendo desde hace tres temporadas, dos equipos brasileños disputaron el título, en terreno neutral. El escenario de la definición fue el estadio Monumental de Guayaquil, en Ecuador, donde se hicieron presentes 45.000 hinchas, mayoritariamente de Flamengo, el campeón: un mínimo 1 a 0, con un tanto convertido por Gabriel Barbosa, Gabigol, siempre decisivo. Este año, la finalísima será en el Maracaná. Toda la alegría copera es brasileña. Al menos, de antemano.

¿Una esperanza? Flamengo perdió con Al Hilal en el Mundial de Clubes; luego, cayó ante Independiente del Valle por la Recopa

Brasil saca la cabeza. De 2000 hasta hoy, el fútbol del gigante de esta parte del mundo alcanzó 11 trofeos, sobre 8 de nuestro medio. Como en buena parte de la historia, ambos países son los protagonistas casi exclusivos en América del Sur. Apenas cuatro excepciones que confirman la tendencia: Atlético Nacional en 2016, Liga Deportiva Universitaria en 2008 (dirigida por Edgardo Bauza), Once Caldas en 2004 y Olimpia 2002 (conducido por Nery Pumpido). Uruguay ya no “compite”.

El fútbol argentino suma 25 títulos y nuestro prestigioso colega, desde ahora, 22. Sigue lejos. Sin embargo, hay que espiar el pasado inmediato -y, sobre todo, la última década-, para tomar nota del retroceso de nuestro medio, que tiene relación directa con los desatinos organizativos, dirigenciales y económicos. En Brasil, se mantienen el Brasileirao, la Copa Brasil y los torneos estaduales. Y recuperan figuras experimentadas, con cierto resto físico. Tal vez, la historia más maravillosa, escrita en Qatar, tenga una continuidad en estas tierras. Un volver a vivir.