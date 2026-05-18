Coquimbo Unido - Deportes Tolima: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Coquimbo Unido y Deportes Tolima se enfrentan este martes desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en uno de los partidos del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Coquimbo Unido viene de ganar ante Universitario de Deportes por 2-1 mientras que Deportes Tolima llega de ganar ante Nacional por 3-0.

Todo lo que hay que saber

Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima

Hora: 19.00h

Partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Coquimbo Unido y Deportes Tolima en la tabla de posiciones

El grupo B de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .