Coquimbo Unido - Deportes Tolima: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

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Coquimbo Unido y Deportes Tolima se enfrentan este martes desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en uno de los partidos del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Coquimbo Unido viene de ganar ante Universitario de Deportes por 2-1 mientras que Deportes Tolima llega de ganar ante Nacional por 3-0.
El grupo B de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .
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