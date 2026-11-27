El encuentro entre Coquimbo Unido y Deportes Limache, correspondiente a la jornada 29 de la Primera División Chile 2026, se disputará este sábado 28 de noviembre a las 18.00 h en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en la ciudad de Coquimbo.

El presente de los equipos

Coquimbo Unido llega al compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 2-1 frente a Everton de Viña del Mar. Por el contrario, Deportes Limache atraviesa un momento complejo, ya que viene de sufrir una derrota por 2-1 ante La Serena en su última presentación.

Estadísticas y antecedentes

El equipo local buscará aprovechar su condición de dueño de casa en el Francisco Sánchez Rumoroso para capitalizar el impulso de su último triunfo. Deportes Limache, por su parte, intentará cortar su racha negativa y recuperar terreno tras el traspié sufrido en la fecha anterior.

Lo que está en juego

Para Coquimbo Unido, el objetivo es mantener la inercia positiva y escalar posiciones en la tabla de la Primera División Chile. Para Deportes Limache, el partido representa una oportunidad fundamental para revertir el resultado negativo reciente y reencontrarse con la suma de puntos en la etapa final del certamen.