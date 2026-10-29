Coquimbo Unido vs. Unión La Calera por el Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Coquimbo Unido y Unión La Calera, correspondiente a la jornada 26 de la Primera División Chile 2026, se disputará este viernes 30 de octubre a las 19.00 h en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en la ciudad de Coquimbo.

El momento de los equipos

Coquimbo Unido afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su última presentación frente a Ñublense por 2-1. Por el lado de la visita, Unión La Calera llega con el ánimo en alza luego de haber logrado una importante victoria por 3-1 ante Universidad Católica en su anterior encuentro.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes. Mientras que el cuadro local buscará recuperar la solidez en su recinto ante su gente, el equipo visitante intentará capitalizar el impulso anímico que le otorgó el triunfo en la fecha previa para sumar puntos valiosos fuera de casa.

Lo que está en juego

Para Coquimbo Unido, el partido representa una oportunidad fundamental para sumar de a tres y escalar posiciones tras la derrota sufrida. Unión La Calera, por su parte, buscará encadenar una segunda victoria consecutiva que le permita consolidar su levantada en la tabla de posiciones de la Primera División chilena.