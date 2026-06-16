Corea del Sur, en crisis: los jugadores no hablan con la prensa tras un video viralizado con críticas a Heun-min Son, el capitán

Una conversación de dos periodistas surcoreanos que no debió salir al aire generó un cortocircuito en la selección asiática, que debutó en el Mundial con victoria por 2-1 ante la República Checa. La tranquilidad en el búnker del equipo se vio alborotada por la filtración de las imágenes, en las que se ve -y, sobre todo, se escucha- a dos trabajadores de prensa burlándose del récord militar del capitán y máxima estrella del equipo, Heung-min Son.

Los periodistas se mofaban de la exención al servicio militar que había conseguido Son luego de guiar a la selección surcoreana a la medalla de Oro en los Juegos Asiáticos de 2018. Ese título les valió a los futbolistas el beneficio de no realizar los ejercicios militares. Son, sin embargo, se calzó el uniforme durante tres semanas e hizo tareas básicas. Eso fue todo.

Heung-min Son sonríe durante una práctica del equipo surcoreano en Guadalajara (México) ULISES RUIZ - AFP

“¿Por qué el capitán corre como si fuera el líder de un regimiento militar? ¿Acaso se piensa que está en el ejército?“, se mofaron los periodistas, creyendo que sus micrófonos estaban apagados. El hecho ocurrió el pasado 7 de junio en Guadalajara, luego de una de las prácticas previas al Mundial del equipo surcoreano. Los trabajadores de prensa continuaron: ”¡Pero si ni siquiera completó su servicio militar! Estos malditos no saben nada del ejército", protestaron.

La viralización de las imágenes hizo que el plantel tomara represalias. Luego del triunfo ante los checos, Son -que suele frenar en las zonas mixtas a hablar con los reporteros de su país- siguió de largo y ni siquiera dio sus impresiones sobre el partido. Si bien ninguna fuente lo confirmó, los futbolistas parecen decididos a boicotear a los enviados surcoreanos a la Copa del Mundo. Y a cumplir sólo con los mandamientos de la FIFA: un futbolista con el entrenador en el día previo a los partidos y una entrevista a pie de campo tras los encuentros. Nada de preguntas individuales.

La selección de Corea del Sur se prepara para medirse a México en el segundo partido del grupo A de la Copa del Mundo ULISES RUIZ - AFP

La Asociación Coreana de Fútbol (KFA, por sus iniciales en inglés) emitió un comunicado en el que reconoció el altercado y pidió a los periodistas trabajar con responsabilidad, aunque no precisó nada sobre el hipotético boicot: “La KFA lamenta los comentarios inapropiados realizados por algunos periodistas durante el entrenamiento de la selección nacional en el campamento base de Guadalajara”.

El comunicado agrega: “Con la responsabilidad de representar a Corea del Sur en el escenario mundial de la Copa Mundial, los Guerreros Taegeuk se esfuerzan al máximo para corresponder al apoyo y las expectativas del pueblo. Sin embargo, la reciente filtración de conversaciones inapropiadas entre algunos periodistas en el campo de entrenamiento causó gran conmoción y decepción en el equipo“, reza el comunicado. Los periodistas involucrados no se percataron de que sus micrófonos estaban abiertos cuando lanzaron sus críticas a Son.

South Korea national team players have been absent from interviews with Korean media after a leaked video showed a reporter making derogatory remarks about Son Heung-min not serving in the military. (Maeil Shinmun)pic.twitter.com/sxdz1MjTXy — Korea Football News (@KORFootballNews) June 15, 2026

La prensa surcoreana informa también que el escándalo provocó el cambio del jefe de prensa de la delegación, y que los nuevos responsables del área ofrecieron su disculpa a Son, que jugó durante varias temporadas en el Tottenham inglés y ahora milita en Los Ángeles FC de la MLS. Es el segundo jugador mejor pagado de toda la liga, sólo por detrás de Lionel Messi.

Los ciudadanos surcoreanos, en medio de las constantes tensiones bélicas con Corea del Norte, están obligados a realizar un servicio militar que dura 21 meses. Aquella medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018 hizo que Son se lo salteara y apenas tuvo una instrucción de 21 días.